Сезон публикации отчетности за 3к18 подошел к концу. Представленные российскими компаниями результаты оказались сильными, во многих случаях превысив консенсус-прогноз в части выручки, что помогло сюрпризам в EBITDA индекса РТС выйти в положительную зону, показав рост на +3,5% г/г. Стоит отметить, что второй квартал подряд результаты значительно превосходят консенсус-прогнозы, что может способствовать повышению прогнозов, так как аналитики будут пересматривать свои модели на 2019 г.

Более половины анализируемых нами компаний смогли в положительном смысле удивить нас в части EBITDA и чистой прибыли. EBITDA-сюрприз для индекса РТС в 3к18 составил +3,5%, тогда как в 3к17 он был отрицательным.

Поддержку результатам нефтегазовых компаний оказало повышение цен на нефть и ослабление рубля. Производители газа, несмотря на сильные финансовые показатели, несколько отстали от рынка в целом. Лучше всех смотрелся Лукойл – вероятно, благодаря поддержке со стороны продолжающейся программы обратного выкупа.

Финансовые результаты технологических компаний также оказались преимущественно сильными и превысили консенсус-прогноз в части EBITDA и чистой прибыли, что привело к общему улучшению их рентабельности. В результате Yandex, Qiwi и EPAM показали опережающую динамику. Между тем котировки Luxoft упали еще до публикации финансовых результатов и продолжили снижаться после того, как компания обновила свой прогноз на следующий период. В то же время показатели Mail.ru оказались намного ниже ожиданий, однако акциям компании удалось немного опередить рынок благодаря повышению прогноза по EBITDA на 2018 г. (несмотря на снижение в 3к18).

Аэрофлот растерял весь рост, набранный до публикации своих финансовых результатов, и после их объявления существенно отстал от рынка, несмотря на то что второй квартал подряд представленные цифры превышают консенсус-прогноз. Фосагро в этом квартале опубликовал одни из лучших квартальных результатов за период после проведения IPO, показав опережающую динамику.

Акции X5 Retail Group опередили рынок на фоне публикации сильных финансовых результатов. Рентабельность EBITDA укрепилась в годовом сопоставлении и второй квартал подряд держится выше 7%. Кроме того, соотношение чистого долга и EBITDA в сентябре опустилось ниже 2x. Между тем EBITDA и чистая прибыль Магнита оказались ниже консенсус-прогноза, из-за чего компания смотрелась хуже рынка.

В то же время EBITDA и чистая прибыль НЛМК заметно превысили консенсус-прогноз, тогда как ММК отстал на фоне повышения прогноза по капиталовложениям, хотя его показатели EBITDA и чистой прибыли также оказались выше ожиданий рынка.

Прибыль Сбербанка от продолжающихся операций превысила консенсус-прогноз (ROE 24,2%), при этом волатильность рубля в 3к18 оказала поддержку чистой процентной марже и доходу от торговых операций. В то же время Тинькофф-Банк несколько отстал от рынка, несмотря на то, что его прибыль превысила консенсус-прогноз, поскольку до объявления результатов в его акциях отмечалось ралли.

Интер РАО вновь смог показать двузначный рост прибыли, превысившей консенсус-прогноз.