Ухудшение рисковых настроений во вторник вечером привело к просадке сегмента ОФЗ уже с открытия вчерашней сессии. Как следствие, на первичных аукционах Минфину пришлось переплатить 8-9 бп по доходности относительно уровней вторника – и то заявленные 25 млрд руб. новых облигаций оказались востребованными не полностью (спрос 21.6 млрд руб., размещено 20.1 млрд руб.). Получается, что вчера приоритеты ведомства вновь сместились с контроля над стоимостью новых заемных средств в пользу объема привлекаемых ресурсов.

Учитывая то, что в последние недели спрос на первичных аукционах ОФЗ присутствует далеко не всегда, участники рынка, безусловно, продолжат «тестировать» позиции Минфина и стараться использовать размещения для покупки бумаг по привлекательным ценовым уровням. Сегодня же рынок с высокой вероятностью ожидает спокойная сессия по причине начала в Санкт-Петербурге крупного облигационного Конгресса.



