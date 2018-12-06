Распродажа во вторник испугала и насторожила, наверное, всех, кто в той или иной степени причастен к деятельности на мировых фондовых рынках. Но вчера, когда американский рынок был закрыт в связи с национальным днем траура казалось, что вторничная гроза вновь будет лишь отдельным эпизодом и хорошим поводом в очередной, тысяча первый раз, заработать на стабильно приносящей прибыль стратегии «Buy the dips». Упало — покупаем, выросло — продаем… И так раз за разом — покупаем дешево и продаем дорого и зарабатываем, зарабатываем, зарабатываем.

Китайские власти пытались успокоить рынки и говорили, что нет никаких поводов для беспокойства — процесс переговоров будет идти именно в том режиме, о котором договорились лидеры США и Китая. И им в какой-то мере удалось успокоить рынки. По крайней мере вчера и азиатские, и европейские рынки вполне успешно сыграли в эту нехитрую игру «Выкупай провалы» и закрыли день в плюсе.

А вот американцы, кажется, не успели это сделать. Хотя вчера, пока рынок акций был закрыт, фьючерсы на основные американские индексы также стояли в неплохом плюсе и отыгрывали порядка половины потерь вторника. Но это было вчера! Вчера, как говорится, раки были по 3, а сегодня уже по 5…

За ночь случились очередные неприятности. И если твиттам Трампа все же никто уже и не удивляется, то вот со стороны Канады каких-либо неприятностей уж точно никто не ожидал. Оказывается, канадские власти еще 1 декабря арестовали финансового директора китайской компании Huawei в связи с обвинениями американской стороны в нарушении санкций против Ирана. Америка, естественно, аплодирует этому шагу, а Китай также естественно — возмущается. Короче, полный «мир — дружба — фройндшафт»! А мировые рынки — в нокдауне! Все покрылось густым красным цветом и просвета в этом сплошном красном в первой половине дня вообще нет. И, главное, пока совершенно непонятно, что же может сегодня позитивно повлиять на рынок?

Макроэкономической статистики сегодня много, но она вряд ли способна в корне изменить ситуацию. Все данные, которые должны выйти, если они будут хорошими, уже давно учтены в ценах, а если плохими, то еще больше усугубят негатив.

Может быть, конечно, придет «позитивчик» с встречи стран ОПЕК+, которая проходит в Вене. Но и там в принципе пока тоже никто не ожидает слишком уж прорывных решений — сокращение добычи на 1 млн баррелей явно не устроит участников рынка, а на большее пока, судя по первым данным с этой встречи, никто и не готов.

Короче, ситуация реально сложная, и остается только надеяться, что на рынке не начнется «panic sell». Хотя текущие уровни цен находятся на очень нехороших уровнях, при прорыве которых действительно можно уже будет говорить о сломе глобального восходящего тренда, начавшегося 9 марта 2009 года. А ведь не хотелось бы!