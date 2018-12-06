В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Уралкалия” (+0,38%) и бумаги “Мегафона” (+0,17%). В лидерах падения были котировки “Роснефти” (-3,46%) и акции “Газпрома” (-2,91%).

Акции “Газпрома” в ноябре не устояли выше отметки 165 руб и продолжают движеие в район средней полосы Боллинджера дневного графика (район 156,5 руб). Технические индикаторы говорят об умеренной силе нисходящего тренда – с одной стороны, бумаги еще обладают потенциалом краткосрочного падения, а с другой у отметки 156,5 руб может представиться хорошая возможность для игры наверх в случае улучшения внешнего фона.