Несколько выступлений представителей американского регулятора и статья в WSJ о возможном принятии в декабре более мягкой и адаптивной политики в части повышения ставок в совокупности намекают на смягчение позиции ФРС. Наиболее любопытными вчера стали заявления главы ФРБ Атланты Р.Бостика, отметившего, что ставка на текущий момент находится в непосредственной близости от нейтрального уровня, а признаков перегрева экономики он на текущий момент не наблюдает.

Мы, действительно, пока не видим признаков сильного роста инфляционного давления, и в этих условиях обоснованность жесткой монетарной политики находится под вопросом. Таким образом, все упирается в вопрос текущего уровня нейтральной процентной ставки для экономики, и, учитывая риторику Дж.Пауэлла на прошлой неделе и ряда представителей ФРС на неделе текущей, можно сделать предположение, что уровень нейтральной ставки, действительно, рядом. На текущий момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, считает базовым сценарием всего одно повышение ставки в следующем году (помимо одного в декабре этого года), точечная диаграмма FOMC с сентябрьского заседания предполагала три повышения. Коррекция точечной диаграммы на декабрьском заседании может убедить инвесторов в отсутствии агрессивного повышения ставок в следующем году и дать поддержку рисковым активам.

Американские фондовые индексы, по ходу вчерашнего дня терявшие около 3%, к закрытию дня компенсировали большую часть потерь (индекс NASDAQ и вовсе закрыл торги в плюсе). На наш взгляд, сантимент для рисковых активов становится более позитивным — изменение ожиданий в отношении действий американского регулятора в следующем году и надежды на продуктивную работу США и Китая над торговым соглашением могут создавать базу для восстановления спроса на риск в ближайшие дни. Из событий сегодняшнего дня отметим публикацию данных по американскому рынку труда и объявление итогов заседания «ОПЕК+».

Российский фондовый рынок закрыл вчерашний день снижением на 1,4%, и улучшение настроений на глобальных рынках отыграть не успел. Сегодня ожидаем позитивного открытия. Диапазон 2400-2450 пунктов для индекса Мосбиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность, и в ближайшие дни ожидаем восстановления индекса к верхней границе.