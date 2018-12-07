Перед началом торгов на российском рынке в пятницу формируется нейтральный внешний фон. Американские индексы после однодневного перерыва открыли торги довольно слабо, так как у инвесторов появились опасения, что из-за задержания финансового директора Huawei ранее в Канаде торговый спор разгорится с новой силой. Но последовательные заявления сначала из Пекина, а позже и от Трампа, согласно которым обе стороны уверены в выполнении всех необходимых условий для достижения компромисса в течение 90 дней, исправили положение. Вероятность коррекции ниже 2620 по S&P500, на наш взгляд, сейчас довольно мала.

Однако Китаю придется серьезно потрудиться, чтобы переломить тенденцию, складывающуюся с торговым балансом США. Отрицательная разница между импортом и экспортом, согласно вчерашним данным за октябрь, продолжает стремительно увеличиваться и достигла $55.5 млрд., несмотря на действующие с лета пошлины на широкий ассортимент товаров из Китая. Покупки американских сои и СПГ вместе со снижением пошлин на ввоз автомобилей, о которых договорились в Аргентине, помогут исправить ситуацию, но не сразу. Пока данная статистика игнорируется Белым домом и финансовыми рынками, так как важно отследить динамику после предварительного соглашения. На фондовые индексы гораздо сильнее сейчас влияет предполагаемое смягчение политики ФРС, которое поддержит рынок в среднесрочной перспективе.

Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а «черное золото» продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали снижение примерно на 1 млн. баррелей в сутки со своей стороны. Если участники соглашения ОПЕК+ возьмут на себя еще хотя бы 200 тыс., это будет считаться положительным итогом. Но долгосрочные перспективы нефти все равно под вопросом, так как добыча в США продолжит расти.

Инфляция РФ в ноябре выросла на 3.8% в годовом выражении, что увеличивает сомнения в достижении таргета ЦБ на уровне 4% по итогам 2018 и может заставить регулятора продолжить повышение ключевой ставки уже в декабре. «Сбербанк» получил контроль над 10.18% акций «Уралкалия», что привело к росту акций последних. Тем не менее, планы по делистингу с Мосбиржи остаются в силе, поэтому покупка бумаг компании сопряжена с высоким риском, тем более на фоне снижения спроса, и как следствие, мировых цен на калий.