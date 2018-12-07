7 декабря фьючерсы на основные американские индексы начинают слегка в минусе. Сильные внутридневные колебания четверга нуждаются в переосмыслении, сегодня на рынке можно ожидать консолидацию с потенциалом небольшого роста. Из хорошего новостного фона на сегодня – твит Трампа о его согласии с Китаем в том, что торгового соглашения можно достичь за отведённый срок, и более взвешенный подход ФРС к повышению ставок.

Вчерашний день фондовые индексы США закрыли разнонаправленно. Промышленный индекс Доу Джонс просел на 0,32%, S&P 500 – на 0,17%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,42%. На фоне резких движений котировок, волатильность VIX увеличилась до 21,19.

Плохие новости пришли откуда не ждали: в канадском Ванкувере по запросу США была арестована финансовый директор и дочь основателя компании Huawei – Мэн Ваньчжоу. Топ-менеджера китайского технологического гиганта обвиняют в работе компании с Ираном в обход санкций Соединённых Штатов. В момент воодушевления инвесторов от налаживающегося диалога двух крупнейших экономик такой «чёрный лебедь» спровоцировал очередной провал и страхи о возможном срыве договорённостей. Фьючерсы вновь открылись с разрывом котировок – гэпом. Особенно сильно удар коснулся европейских индексов, растерявших в среднем более 3%. Поразительно, что акции «виновника торжества» Huawei Technologies на торгах в Гонконге взмыли вверх на 10,05%.

В рамках S&P 500 предпочтение инвесторов получил относительно стабильный сектор недвижимости, выросший на 2,45%. Хуже всех – снижающиеся на 1,83% акции энергетических компаний. Их вниз тянет нефть, падающая на фоне пока ещё не достигнутого ОПЕК+ соглашения по добыче. Из числа ключевых игроков больше всех провалились бумаги нефтехимической Occidental Petroleum – на 3,1%.

С начала года рынок идёт, опираясь на чёткий уровень поддержки, сформировавшийся ещё из февральских ценовых минимумов. Некая «определённость» коридора, в котором движутся котировки, конечно, успокаивает трейдеров, которые переживают уже третий месяц коррекции.

О силе быков говорит тот факт, что индекс закрылся сильно выше, чем уровень, на котором была цена в течение дня. Рынок вошёл в боковой тренд с мощной поддержкой снизу и не менее прочным сопротивлением сверху.

Под раздачу попала и американская валюта: целая порция макростатистики ослабила индекс доллара DXY до 96,74. Во-первых, число занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось меньше, чем ожидалось. Во-вторых, возросло число первичных заявок на пособие по безработице. Из хорошего – только побивший прогнозы индекс деловой активности в непроизводственном секторе.

Доходности американских государственных облигаций упали для всех сроков погашения: от месяца до 30 лет, сигнализируя о бегстве инвесторов от риска. На драгоценных металлах сегодняшние события на рынке никак не отразились.

Пятницу рынки попытаются завершить в плюсе, так как гэп во фьючерсах на открытии четверга должен быть проторгован. Для индекса доллара DXY, чей восходящий тренд начинает «спотыкаться», самым важным событием станет публикация уровня безработицы за ноябрь в 16:30 по московскому времени.