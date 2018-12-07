Вчера рейтинговое агентство Moody’s выпустило обзор под названием Slower Growth amid High Leverage Lessens Upside for Interest Rates («Рецессионные процессы на фоне высокого кредитного плеча уменьшает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок»), что спасло американские фондовые индексы и, как следствие, практически всю вселенную рисковых активов, которые большую часть американских биржевых торгов рушились под собственным весом.

Это исследование рынки увидели на фоне негативной макростатистики по США. На фоне слабых цифр по рынку труда (сегодня ожидаем главную публикацию по этой теме – Non-farm Payrolls, количество рабочих мест вне сельхозсектора США), производственных заказов и спикировавших на 7+ млн баррелей запасов нефти в хранилищах, особо выдающимися свойствами обладала публикация по резко ухудшившемуся торговому балансу США. За время президентства Дональда Трампа, вопреки всем его усилиям, ежемесячный дефицит внешней торговли США вырос с 45 млрд долларов до 55 млрд долларов. Причины лежат на поверхности – неконтролируемый рост доллара против мировых валют, делающий американскую продукцию неконкурентоспособной в разрезе международной торговли, а также сами торговые войны. Одна из причин выхода столь слабой цифры – рухнувший экспорт сои из США на фоне введённых Китаем ответных пошлин.

Тем не менее, главной темой сегодняшнего дня остаются итоги заседания ОПЕК+ в Вене. Многие СМИ комментируют молчание как знак несостоявшейся новой договорённости между странами-участницами, но мы хотели бы предостеречь от поспешных выводов. Министр энергетики РФ Александр Новак экстренно вылетел из Вены для консультаций с президентом Путиным относительно промежуточных итогов встречи, а это значит, что переговоры не закончены, хотя и хронометраж самого мероприятия исчерпан. Похоже, если принять сокращение на величину менее 1 млн баррелей в сутки, это не спасёт цены на «чёрное золото», так как рынки хотят видеть цифру никак не меньше 1,2 млн баррелей.

Исходя из этого рубль вновь начал сегодняшний день на негативной волне, подешевев с открытия до 67 за доллар, однако и на этот раз эта отметка оказалась непреодолимым бастионом, и уже спустя полчаса отечественная валюта двинулась в противоположном направлении на фоне осознания рынками вышеупомянутого нюанса о том, что переговоры нефтяников по факту не завершены, так что по состоянию на 12:00 МСК он уже стоит 68,78 за доллар. В паре с евро отечественная валюта заняла «красивую» отметку 76 и, судя по всему, не собирается быстро её сдавать.