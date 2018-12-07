Грядущая неделя, пожалуй, станет не только важнейшей семидневкой этого декабря, но, возможно, и всего уходящего 2018 года. Главным образом, из-за одного судьбоносного решения, которое будет приниматься в пятницу.

Понедельник

Понедельники нас часто не балуют важными для рынков новостями, так что иногда можно, как в известной песне, «понедельники взять и отменить». Но понедельник, 10 декабря, станет исключением из правил. Итак, настраиваемся на рабочий лад с самого раннего утра! Ведь ранним утром понедельника в Японии выйдет статистика по ВВП страны за третий квартал 2018 года в годовом и квартальном исчислениях. Напомним, что во втором квартале японский ВВП упал на 1,2% в годовом исчислении и сократился на 0,3% к первому кварталу. Оценим динамику пары USD/JPY в пределах 112-113,5 иен за доллар.

Несколько позже, но тоже утром 10 декабря Швейцария поделится с нами данными по уровню занятости и безработицы за ноябрь. У нас есть уверенность, что на рынке труда этой страны всё будет хорошо и надежно, как швейцарские часы. В Швейцарии уровень полной занятости почти достигнут, в октябре безработица составляла всего 2,5% трудоспособного населения. Пара USD/CHF может торговаться в диапазоне 0,995 — 0,998 франков за доллар.

Вторник

Вторник, 11 декабря, обещает быть довольно спокойным и скупым на экономические новости. Однако тема рынка труда в Европе будет раскрыта. Утром выйдет статистика по рынку труда в Великобритании за октябрь. Мы сможем ознакомиться с данными по средней заработной плате в Соединенном Королевстве за три последних месяца, включая октябрь, а также с данными по среднему за три месяца уровню безработицы. Напомним, что в сентябре уровень безработицы в Великобритании составлял 4,1% трудоспособного населения. Чем лучше будут данные, тем больше шансов на рост у обвалившегося британского фунта стерлингов. Актуальный диапазон торгов для пары GBP/USD составляет $1,260-$1,275 за фунт стерлингов.

Среда

Ну, а теперь внимание на среду, 12 декабря! В этот день выходят данные по инфляции в США за ноябрь. Напомним, что в октябре годовая инфляция в США составляла 2,5%, и чем выше окажутся реальные темпы инфляции, тем больше вероятность, что ФРС снова повысит процентную ставку. Рост инфляции может повлиять на укрепление доллара к мировым валютам.

Вечером в США выйдет статистика Министерства энергетики США по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. Чем больше окажется рост запасов, тем больше шансов для падения цен на нефть. И наоборот, снижение запасов способствует росту курсов валют стран-экспортеров нефти. Нефтяные котировки, в том числе цена нефти сорта Brent могут колебаться в широком диапазоне от $58 до $63 за баррель.

Четверг

В четверг, 13 декабря, произойдет, пожалуй, одно, но очень важное событие, по крайней мере, для еврозоны. Европейский центральный банк обнародует своё решение по процентной ставке. Крайне маловероятно, что ставку будут повышать, с большой вероятностью она снова останется на нулевом уровне. Однако пресс-конференция руководства ЕЦБ по вопросам процентных ставок и монетарной политики, которая начнется через час после объявления решения, может принести сюрпризы для курса евро. В принципе, у пары EUR/USD есть еще небольшой потенциал падения, но на положительных новостях с конференции евро может удачно совершить прыжок наверх. По оценкам Альпари, ожидаемые значения пары EUR/USD составят $1,130-$1,136 за евро.

Пятница

14 декабря – самый важный для России день будущей недели. Совет директоров Банка России примет решение по ключевой процентной ставке. Мы полагаем, что с высокой вероятностью Центробанк РФ решит сохранить ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5%. Однако если ЦБ РФ все-таки примет решение о повышении процентной ставки, это станет экономическим событием года, так как такое решение будет говорить о радикальной смене денежно-кредитной политики в России. Наш прогноз по паре USD/RUB составляет 66,5-67,2 руб. за доллар, а по паре EUR/RUB – 75,4-76 руб. за евро.

Вечером в США выйдет статистика по розничным продажам за ноябрь. В октябре этот показатель вырос к сентябрю на 0,8%. Чем больше будет рост показателя, тем больше он сможет повлиять на рост или падение курса доллара.