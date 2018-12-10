В пятницу российские фондовые индексы повысились во многом за счет нефтегазового сектора, спрос в котором поддерживали ожидания продления сделки ОПЕК+ (эти ожидания в итоге подтвердились, страны ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении совокупного объема добычи на 1.2 млн. баррелей в сутки в сравнении с октябрьским уровнем). В секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали ММК (MAGN, +2.2%), Роснефть (ROSN, +2.1%), Лукойл (LKOH, +2.0%), Газпром (GAZP, +1.5%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) подорожали на 3.5%, Южного Кузбасса (UKUZ) и ВСМПО-Ависма (VSMO) – на 3.2%, Магаданэнерго (MAGE) – на 2.4%.

Фондовые индексы США понизились на 2.2% — 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдается снижение.

В то время как продление сделки ОПЕК+ оказывает поддержку ценам на нефть, а значит, и котировкам акций нефтегазового сектора, мировые фондовые рынки вновь находятся под давлением опасений, связанных с «торговыми войнами». Опубликованные в прошедшие выходные данные по торговому балансу КНР указывают на негативное влияние пошлин на экономику (темпы роста импорта и экспорта в ноябре оказались заметно ниже прогнозов). Тем временем перспектива возобновления конструктивного диалога между США и КНР становится все менее реальной по мере развития ситуации вокруг ареста топ-менеджера Huawei – реакцией Китая на арест стал вызов американского посла в Пекине в МИД. Учитывая преимущественно негативный внешний фон, подтверждение закрепления индекса РТС выше уровня 1150 пунктов пока под вопросом.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.5 по паре доллар рубль – усиление неопределенности в отношении «торговых войн» оказывает негативное влияние на спрос на валюты развивающихся рынках, но и курс доллара оказался под давлением (индекс доллара DXY находится ниже отметки 96.5 пункта).