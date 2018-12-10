Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне комментариев советника Белого дома по торговле Питера Наварро о том, что Вашингтон повысит тарифные ставки на товары из Поднебесной, если страны не смогут прийти к соглашению в течение 90-дневного периода переговоров.

Непрекращающееся давление на Китай, а также противоречивые высказывания функционеров ФРС США в отношении монетарной политики продолжают нервировать инвесторов, у которых и так остается все меньше аргументов в пользу дальнейшего роста американской экономики.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,33%, продемонстрировав худшую недельную динамику с марта, промышленный индекс Dow Jones потерял 2,24%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 3,05%.

Аутсайдерами выступили акции Nvidia, потерявшие более 6%, бумаги Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet снизились в пределах 3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,85%, трехлетних — на пять базисных пунктов, до 2,72%. Доходность пятилетних облигаций упала на пять базисных пунктов до 2,70%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,81%, закрывшись на отметке $61,40.

В пятницу ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти с января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, что является большим объемом, чем ожидал рынок. Каждая страна — участница сделки снизит добычу приблизительно на 3% объема.

По информации Reuters, Россия может сократить добычу примерно на 200 000 баррелей в день, что превышает ранее предполагавшиеся 150 000 баррелей в сутки. Однако источник в ОПЕК позднее заявил представителю агенства, что Россия согласилась снизить добычу на 230 000 баррелей в сутки.

В текущей ситуации решение, принятое ОПЕК+ окажет определенную поддержку стоимости "черного золота", а нефтяные котировки все больше будут коррелировать с динамикой американских биржевых индексов, которые на данном этапе находятся не в лучшей форме. Тем не менее, при их восстановлении ближайшими целями роста цены эталонного сорта Brent будут уровни $65 и $70 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,78% закрывшись на отметке 2431,29 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2410 и 2390 пунктов, сопротивление расположено на 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000 п. Сопротивления расположены на отметках 116000 и 117700 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,39, прибавив 0,71% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,60 и 67,05. Поддержки находятся на 66,20 и 65,90.