Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2392,50 п. до 2431,29 п., а РТС — с 1126,14 п. до 1157,94 п. Пара EUR-USD повысилась с $1,1316 до $1,1404. Пара USD-RUB упала с 66,95 до 66,40, а EUR-RUB поднялась с 75,73 до 75,74. Нефть Brent подорожала с $58,71 до $61,67. Американский индекс широкого рынка S&P 500 провалился с 2760,17 п. до 2633,08 п.

Не успели рынки обрадоваться перемирию в торговой войне США и Китая, как ситуация обострилась вновь. В Канаде была арестована финансовый директор Huawei с целью дальнейшей депортации в США. Huawei — это один из глобальных лидеров по оборудованию 5G, и этим всё сказано. Безработица в США остаётся на уровне 3,7%, но рост оплаты труда оказался максимальным за 10 лет. Соответственно, у ФРС вновь нет причин, чтобы откладывать повышение ставки. Соответственно, комбинация рисков спада глобальной торговли с вероятным ужесточением денежной политики ФРС явно не способствует оптимизму инвесторов.

Япония в понедельник уточнит статистику ВВП за III квартал. Ожидается, что оценка ухудшится до —1,9% с прежних —1,2%. Далее в Европе выйдут данные по экспорту и импорту в Германии, строительству и промышленности в Великобритании. Кстати, Великобритания также уточнит ВВП за III квартал. Ожидается, что оценка будет повышена до 1,6% с 1,5% годового роста. В России Группа «Черкизово» опубликует операционные результаты за ноябрь, а «АЛРОСА» сообщит результаты продаж за аналогичный месяц.

Во вторник стоит обратить внимание на индекс цен на жильё в Австралии. Многие аналитики указывают на то, что австралийский рынок недвижимости находится в состоянии «пузыря», а падение цен может спровоцировать кризис в этом сегменте. Великобритания в этот день опубликует статистику по безработице. Ожидается, что она останется на уровне 4,1%. В Германии выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW. В США запланирована статистика цен производителей. Если Core PPI может остаться на уровне 2,6%, то общий PPI может замедлить рост с 2,9% до 2,5%. Кстати, одним из главных событий дня будет голосование в британском парламенте по поводу одобрения условий выхода Великобритании из Евросоюза. В России «Распадская» проведёт совет директоров, на котором может быть принято решение по возобновлению дивидендных выплат. «Русгидро» отчитается по МСФО за III квартал.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония поделится статистикой заказов в машиностроении. В еврозоне опубликуют данные по промышленному производству. Далее изучим статистику потребительской инфляции в США. Ожидается, что Core CPI ускорит рост до 2,2% с 2,1% в октябре, а вот CPI замедлится до 2,2% с 2,5%, что объясняется снижением цен на топливо. Далее отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. Стоит также обратить внимание на размещение 10-летнрих казначейских обязательств США, что традиционно негативно влияет на рынок акций. Из событий среды также стоит выделить ежемесячный отчёт OPEC. В России уточнят квартальный ВВП, а также опубликуют статистику торгового баланса, который продолжает оставаться положительным. Сбербанк проведёт день аналитика. Бумаги «Детского мира» будут торговаться последний день с дивидендами.

В четверг Международное энергетическое агентство опубликует свой ежемесячный взгляд на глобальный энергетический рынок. Национальный банк Швейцарии сохранит ставку на уровне —0,75%. Европейский центральный банк также оставит свою политику без изменений. В США традиционные недельные данные по первичным пособиям по безработице, а также цены импорта и экспорта.

В пятницу утром будем изучать статистику из Китая. Ожидается, что в ноябре объём инвестиций в основной капитал ускорил рост до 5,9% с 5,7% в октябре. Темпы роста промышленного производства могли остаться на уровне 5,9%, а розничных продаж — ускорились до 8,8% с 8,6%. Япония отчитается о росте промышленного производства за октябрь. Далее Германия сообщит о ситуации с оптовыми ценами. В этот день также ожидаются предварительные индексы деловой активности в еврозоне. Столь ранний выход статистики объясняется тем, что в конце декабря отмечаются рождественские праздники, когда объявляются выходные. В США появится статистика розничных продаж за ноябрь. Далее данные ФРС по промышленному производству. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России на этот день запланировано заседание совета директоров ЦБ РФ. На рынке много обсуждают возможное решение, но всё же общее мнение пока склоняется к тому, что ставка останется без изменений. Бумаги «ММК» будут торговаться последний день с дивидендами (2,114 рублей на акцию). Бумаги «Юнипро» также последний день с дивидендами (0,111 рублей на акцию).

Торговая война постепенно оказывает своё негативное влияние. Рост экспорта товаров из Китая замедлился в ноябре до 5,4%, а импорт до 3%. Естественно, что оба показателя оказались гораздо хуже ожиданий. Инфляция в КНР замедлилась до 2,2% в ноябре с 2,5% в октябре, а цены производителей снизили темп роста до 2,7% с 3,3% в октябре. Япония удивила ещё больше. Спад ВВП в III квартале оказался на уровне —2,5%, что хуже —1,2% в первоначальной оценке и —1,9% в прогнозе. Но цифры — это ещё не всё, что движет рынками. В минувшие выходные МИД КНР вызвал посла США и потребовал незамедлительно освободить финансового директора Huawei, а также назвал всю ситуацию «омерзительным актом». США заявляют, что запрос на арест китайского менеджера не связан с торговыми вопросами двухсторонних отношений, но для Пекина это слишком знаковый момент. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21203,72 п. (-2,19%), Hang Seng — 25657,06 п. (-1,56%), Shanghai Composite — 2581,52 п. (-0,93%).

Нефть продолжила попытки роста, отыгрывая пятничное решение OPEC+ снизить добычу на 1,2 млн баррелей относительно уровней октября. В Morgan Stanley полагают, что данный шаг позволит сбалансировать рынок в I полугодии 2019 года. Как минимум, в Китае импорт нефти в ноябре вырос за год на 8,5% до 10,43 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом. Позитивным также стало то, что американские нефтяники сократили число активных буровых за прошлую неделю на 10 единиц до 877 штук. В целом за последние несколько месяцев рынок нефти получил дополнительное предложение в объёме до 1,5 млн баррелей. В будущем году прирост потребления оценивается в 1,3-1,4 млн баррелей. Соответственно, в первом полугодии производители смогут сдержать рост запасов в мире, а затем вернуться к пересмотру своей позиции. В минувшие выходные также стало известно о приостановке работы ливийского месторождения Эль-Шарара. Впрочем, официального подтверждения информации так и не поступило. Reuters также пишет, со ссылкой на свои источники, что экспорт нефти из Саудовской Аравии упадёт в январе на 1 млн баррелей по сравнению с ноябрём до 7,3 млн баррелей в сутки. И немного о золоте. Состояние тревожности на рынках продолжает обеспечивать жёлтый металл поддержкой, хотя состояние долгосрочных инвестиций этого не отражает. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 761,74 тонн до 759,73 тонн. К 9:00 мск Brent — $61,96 (+0,47%), WTI — $52,46 (-0,29%), золото — $1255 (+0,19%), медь — $6037,38 (-0,76%), никель — $10865 (-0,41%).

Индекс доллара снижался на 0,21% до 96,388 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,144 (+0,48%), GBP-USD — $1,275 (+0,2%), USD-JPY – 112,44 (-0,21%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что сырьевые валюты укреплялись. Китайский импорт нефти достиг нового рекорда, а это явный позитив для РФ. Торговля между КНР и Россией также растёт. Соответственно, американо-китайские отношения могут быть плохими, но для российской экономики это даже позитивно. Поэтому реакция отечественных индексов на ухудшение внешней ситуации будет слабой.