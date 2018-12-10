В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 8,67% (-5 б.п.), 5-летних – до 8,35% (-5 б.п.). Спрос на рублевые облигации поддержал рост нефтяных цен на новостях о достижении ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Позитивным фактором для российского рынка облигаций, как и для всех ЕМ, выступают ожидания по замедлению темпов повышения ставки ФРС, снижение доходности UST-10 и ослабление доллара. По итогам торгов в пятницу десятилетние суверенные облигации в местной валюте ЮАР, Мексики, Колумбии снижались в доходности на 4 – 7 б.п.

На текущей неделе для российского рынка облигаций важным событием будет решение банка России по ключевой ставке, которое будет объявлено 14 декабря. Текущий уровень ставки на 3,7 п.п. превышает инфляцию, что даже несколько превышает целевой ориентир регулятора. Однако ожидаемое ускорение инфляции в первом полугодии 2019 г. до 5,5 – 6,0% (в основном из-за повышения НДС) приведет к сужению спреда между инфляцией и ключевой ставкой ниже 2 п.п. В данных условиях мы ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку. Кроме того, регулятору может потребоваться ужесточение монетарной политики для защиты рубля в случае принятия решения о возобновлении покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом в 2019 г.

На текущей неделе и до конца года видим риск роста доходности 10-летних ОФЗ к уровню 8,70 – 8,80%. Давление на рынок рублевых облигаций будет оказывать удорожание фондирования российских банков, и слабый спрос со стороны нерезидентов.