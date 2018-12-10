Надежды на рождественское ралли становятся все призрачней и призрачней. Да и вообще, о каком ралли можно говорить, когда по итогам пятничных торгов лучшая акция из всех входящих в индекс S&P500 показала рост всего лишь на 2,33%! А акций, подорожавших более чем на каких-то жалких 2%, оказалось всего 3 штуки! Позор на наши седые головы!!! Да, прошедшая неделя, включая пятницу, оказалась худшей со времен распродажи, которую мы видели в начале февраля этого года. Потери по всем индексам составили от 4,5% в Dow Jones до почти 5% (точнее — 4,93%) в NASDAQ’е. И это, кстати, всего лишь за 4 рабочих дня, поскольку в среду торгов не было из-за траура по бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Основная идея падения — это американо-китайские торговые взаимоотношения. Позитив, который появился после личной встречи Трампа с Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе в позапрошлую субботу просуществовал очень недолго. Его хватило лишь на один торговый день в понедельник. И на этом о всем хорошем вообще можно забыть. Далее только в минус, в минус, в минус. И глядя на итоги недели, все выглядит как-то совсем уж беспросветно. Хуже всех дела обстояли в промышленном секторе, где шла уже фактически массовая распродажа акций ведущих промышленных компаний. Только общие потери здесь превысили 5%, а такие гиганты как, например, Boeing (BA, —2,62%) и Caterpillar (CAT, —3,75%) потеряли за неделю до 15% от своей капитализации.

В течение всей недели как-то более-менее держались акции технологического сектора, которые обычно бегут впереди планеты всей и вверх и вниз. Но этот раз в начале недели инвесторы не спешили с ними расставаться в надежде, что рынок развернется и пойдет наверх. Но потом пришло разочарование и начались массированные продажи. В среднем снижение за неделю в акциях технологического сектора получилось не очень большим (-3,4%), но в отдельных акциях эта цифра была существенно больше.

Вообще радоваться по итогам недели особо нечему. Все сектора за исключением коммунального и электроэнергетики оказались в красной зоне. Индексы находятся в пограничном состоянии — еще немного и они будут показывать с технической точки зрения уверенный strong sell. И вот тогда-то может все и начаться. И это в целом висит на участниках рынка тяжелым грузом.

Ожидания рынка 10 декабря

Если кто-то надеялся, что выходные добавят позитива, то эти надежды оказались напрасными. Негатив продолжает приходить со всех сторон. На этот раз негатив прилетел с Дальнего Востока после выхода слабых макроэкономических данных в Японии и Китае. Особенно тревожно за Китай, где достаточно неожиданно сократился экспорт по итогам прошедшего ноября. Китай явно начинает буксовать, и чем дальше, тем больше. И это, конечно, учитывая масштабы китайской экономики, начинает беспокоить все мировое сообщество, поскольку слова "замедление темпов роста китайской экономики" сейчас фактически являются синонимом замедления темпов роста всей мировой экономики.

В Европе тоже все не слишком спокойно. Великобритании «не спится» из-за Brexit — завтра там ключевое голосование в Парламенте, где должен быть одобрен план по выходу страны из Евросоюза. И шансы на одобрение этого плана почти как в казино. И поэтому все в Европе в минусе — радоваться пока точно нечему.

И фьючерсы на основные американские индексы тоже в минусе. В небольшом — до полупроцента, но все же из красной зоны выходить пока не собираются. Прямых причин для ухода вниз нет, но надо понимать, что рынок в целом находится сейчас в очень неравновесном состоянии и балансирует «на соломинке», которая в любой момент может переломиться, и тогда рынок рухнет вниз. Что может спасти от реализации этого сценария, пока не совсем понятно.

Есть некоторые надежды, что ФРС передумает поднимать в очередной раз ставку на следующей неделе на своем очередном, последнем в этом году, заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Однако надежды надеждами, а вот фьючерс на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется на CME, демонстрирует, что шансы на пересмотр ставки все же очень велики и составляют на утро понедельника чуть более 73%.

Короче, все, мягко говоря, не очень хорошо, и поэтому основная рекомендация тем, кто не торгует внутри дня, постоять в стороне и воздержаться от каких-либо активных действий до прояснения ситуации — бойтесь попасть под медвежий каток! Ведь переедет, и даже не заметите! Поэтому не рискуйте понапрасну и наберитесь терпения — время для активных покупок еще точно не пришло.