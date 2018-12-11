Неделя началась со снижения. Рынок падал на фоне отрицательной динамики в США. Лидерами роста стали акции Полюса (PLZL:RX 5024, +3,65%). Продолжили падение акции Ленты (LNTA:RX 205,5, —6,46%), обновив минимум. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-67.

В фокусе отчетность Русгидро (HYDR:RX 0,5047, —0,06%). Ожидается, что консолидированная выручка составит порядка 82 млрд руб. Показатели EBITDA и чистой прибыли достаточно волатильны, маржа EBITDA колебалась в диапазоне 6-32%, поэтому прогноз этих показателей не надежен. Однако в 3 кв., на наш взгляд, не происходило негативных изменений, поэтому можно ожидать, что EBITDA окажется в диапазоне 20-23 млрд руб. Акции торгуются вблизи 3-х летнего минимума. Отчетность может стать драйвером роста котировок.

Brexit вновь сотрясает рынки. Отсрочка намеченного на сегодня голосования по выходу СК из ЕС усилило давление на рынок. Появилась информация, что ЕЦБ может поднять ставки в 2019 году, что вызовет усиление волатильности на рынках акций и долга. Вероятно, что отмена подписания соглашения по Brexit станет поводом к дальнейшей негативной динамике рынков на этой неделе. Но на рубль данное событие, по моему мнению, не оказывает заметного влияния.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом к коррекции является внешний фон и возобновление снижения нефти. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2400 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.