По итогам торгов 10 декабря индекс МосБиржи снизился на 1,42% до 2396,84 п., а РТС упал на 1,85% до 1136,50 п. По большому счёту, у отечественного рынка не было собственных проблем. Однако внешний фон предложил на выбор весьма неприятные обстоятельства. Японская экономика сократилась в III квартале на 2,5% вместо 1,2% по первоначальной оценке. Китайский импорт вырос в ноябре лишь на 3%, а экспорт на 5,4%. Даже рекордный импорт нефти КНР в ноябре на уровне 10,43% в день не помог удержать нефть от снижения ниже $61 за баррель Brent.

Уверенность инвесторов еврозоны обвалилась в отрицательную зону, Великобритания может оказаться в политическом кризисе из-за возможного провала голосования по условиям выхода из Евросоюза. Впрочем, выход также может не состояться по причине добровольного отказа парламента, но это уже будет означать политический кризис снизу, а цвет жилеток уже будет неважен.

Из корпоративных событий можно отметить падение бумаг «АЛРОСА» на 2,93% после того, как компания сообщила о падении продаж алмазов и бриллиантов на 18% в ноябре. Акции «ММК» подорожали на 0,49% после того, как стало известно о присвоении рейтинга «BBB-» агентством S&P Global Ratings со стабильным прогнозом. Планы «Ленты» по развитию не убедили инвесторов, которые опустили котировки расписок розничной сети на 6,46%. «МТС» (-3,16%) может понести дополнительные убытки в связи с урегулированием деятельности в Узбекистане. В плюсе на 3,65% закрыли день акции «Полюс» и на 3,16% бумаги «САФМАР». Хуже рынка также оказались расписки X5 Retail Group, которые потеряли 3,12%, и «Газпром нефти», которые подешевели на 2,88%.

Рубль начинал день с укрепления в моменте до 66,137, но к вечеру не смог сопротивляться падающей нефти. Кроме того, на рынке растёт убеждённость возобновления валютных покупок в рамках бюджетного правила в начале года, что станет фактором постоянного давления на отечественную валюту. Естественно, что общий внешний фон также говорит о бегстве из риска, а рубль относится именно к таким активам. К вечеру свои достижения растеряли прочие сырьевые валюты, а индекс доллара укреплялся более чем на 0,4% на новостях об отложенном голосовании по вопросу условий выхода Великобритании из Евросоюза. Соответственно, мотивации для покупки рубля не было. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,37% до 66,642, а евро слабел на 0,1% до 75,667.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отложить голосование в парламенте по поводу условий выхода из Евросоюза. Естественно, что это привело к повышенной активности сторонников этого выхода, которые теперь настаивают, чтобы результаты референдума игнорировались. Подобное развитие ситуации укрепило доллар и отправило британский фунт к многомесячным минимумам. Торги в США оказались весьма волатильными. Dow Jones в течение дня терял более 500 пунктов. Однако американские инвесторы решили, что экономика США столь «сильная», что может пережить торговую войну. Как минимум, об этом говорят такие банки, как J.P. Morgan и Goldman Sachs. Плюс к этому американцы привыкли верить в ФРС, которая проведёт заседание по ставке на будущей неделе. Большинство склонно ожидать дальнейшего ужесточения денежной политики, а это означает, что “American Economy is strong”. Однако желание рождественского ралли может обмануть самых наивных. Китай запретил продажи 7 моделей iPhone на своей территории по решению суда, но акции Apple отреагировали на это ростом на 0,66%. Qualcomm, которая возбудила это дело, подорожала на 2,2%. Facebook (+3,22%) объявил об увеличении программы обратного выкупа на $9 млрд. Подорожали бумаги Boeing на 0,97%, но в минусе завершили день General Motors и Caterpillar. По итогам дня DJIA вырос на 0,14% до 24423,26 п., S&P 500 поднялся на 0,18% до 2637,72 п., а NASDAQ взлетел на 0,74% до 7020,52 п.

Настроения в Азии были чуть лучше. Поздно в понедельник появились новости о телефонных переговорах министра финансов США С. Мнучина, торгового представителя США Р. Лайтхэйзера и вице-премьера КНР Лю Хэ. Обсуждались вопросы китайских закупок сельскохозяйственной продукции и фундаментальных изменений в китайской экономике. В Индии рынок и рупия оказались под давлением на фоне отставки управляющего Резервным банком и проигрыша правящей партии на выборах в трёх штатах. Bank of America Merrill Lynch предупреждает о повышенной волатильности в 2019 году, которая будет присутствовать на рынке при дальнейшем росте ставок, сглаживании кривой доходности и более слабом долларе. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21161,22 п. (-0,27%), Hang Seng — 25754,07 п. (+0,01%), Shanghai Composite — 2589,76 п. (+0,20%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику, сырьевые валюты также показывают низкую волатильность, а нефть торгуется в небольшом плюсе. Поэтому можно предположить небольшой рост отечественных индексов в начале торгового дня, но поводов для более сильного повышения нет.

Из корпоративных событий дня можно выделить совет директоров «Распадской», на котором могут быть рекомендованы дивиденды впервые за несколько лет. Кроме того, отчитается «Русгидро» по МСФО за III квартал.