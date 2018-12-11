Оптимизма после встречи ОПЕК+ хватило ненадолго. Уже вчера стоимость барреля Brent вернулась ниже отметки $60 (-2.8%) – вероятно, участники рынка вновь перефокусировались на торговое противостояние между США и Китаем. Не менее насущный вопрос – когда достигнутые договоренности начнут отражаться в выраженном снижении запасов.

На этом фоне большинство валют развивающихся стран потеряли практически все преимущество, полученное в пятницу. Российский рубль просел на 0.4% стоимости, до USD/RUB 66.7.

В моменте, мы не видим поводов для очередной попытки рублю взять тренд на укрепление, принимая во внимание шаткий внешний фон и высокую неопределенность перед заседанием Банка России в пятницу. Участники рынка ожидают решение о возобновлении покупок в рамках бюджетного правила с января 2019 года. И кажется, что основная интрига заключается в том, произойдет ли это в полном объеме операций Минфина (негативный сигнал для рубля) – или частично, например, по 50% в первые месяцы (умеренно негативный сигнал).

Помимо валют развивающихся стран под давлением оказался и британский фунт (GBP/USD 1.26, —1.3%) на фоне отложенного голосования в Парламенте по условиям Brexit. «Каникулы» у Парламента начинаются 20 декабря и продлятся до 7 января. Т.Мэй, однако, не оставляет попытки добиться соглашения, и уже сегодня в СМИ появились сообщения о том, г-жа Мэй объедет европейские столицы и обсудит возможность смягчения условий сделки.