Американские рынки акций даже после жесткой просадки накануне, после которой обычно следует сильный отскок, не смогли завершить вчерашнюю сессию заметным ростом (прибавив лишь символические +0,18% по индексу S&P). Некоторому восстановлению способствовала новость о телефонном разговоре между вице-премьером Китая и главой Казначейства США для подготовки расписания предстоящих обсуждений деталей по торговой сделке. Напомним, что ситуация с арестом CFO Huawei по запросу США, вслед за которым Китай ввел запрет на продажу некоторых моделей iPhone на своей территории, для участников рынка акций нивелировала значимость достигнутых устных договоренностей между США и Китаем на саммите G-20 и вызвало опасения о начале скрытой торговой войны.

К внешней неопределенности добавляется еще и внутренняя в США: по данным СМИ, предварительные итоги расследования Р. Мюллера содержат веские аргументы, свидетельствующие о вмешательстве РФ в предвыборный процесс и нарушениях, допущенных в финансировании избирательной кампании Д. Трампа. Такие итоги расследования (если не будет предоставлено обоснованных опровержений) могут стать основанием для начала процесса импичмента под нарастающим давлением демократов (в январе Палата представителей переходит под их контроль). В отношении РФ это увеличивает вероятность принятия жестких санкций в рамках законопроекта о кремлевской агрессии.

На таком фоне участники рынка ждут кардинального изменения консенсус-прогноза FOMC, который пока предполагает 3 повышения ключевой ставки в следующем году (до 3,25% с текущих 2,25%), в то время как предполагаемая рынком фьючерсов вероятность хотя бы одного повышения в следующем году (при условии повышения в декабре) составляет всего 55%. Если этого не произойдет на ближайшем заседании, то рынок акций может испытать предновогодний обвал.