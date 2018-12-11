Конечно, никто не хотел продавать — это слишком громко сказано. Скорее, никто не хотел падать. Хотя вчерашняя торговая сессия началась именно с падения, и напор медведей в первые два часа только усиливался. В какой-то момент даже показалось, что нас ждет очередной день мощной распродажи с угрозой перерастания в panic sell.

Но ситуацию спасла совершенно неожиданно и для самой себя, и для участников рынка в целом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая своим сообщением об отмене голосования по Brexit в британском парламенте явно взбодрила все рынки. Британский фунт полетел вниз, доллар, естественно, вверх, и вдруг всем стало понятно, что американский фондовый рынок не так уж плох и вполне возможно это чуть ли не единственный островок спасения в этом бушующем океане экономических и политических страстей. Так это или нет, трудно сказать, но факт остается фактом — именно после заявления британского премьера индексы развернулись и медленно, но достаточно уверенно поползли вверх.

Основными драйверами роста были «Фангмэновцы». FANGMAN — это новая аббревиатура, которая появилась на днях вместо уже знакомого всем FAANG. Группа FANGMAN включается в себя акции крупнейших ведущих технологических компаний — Facebook (FB, +3,22%), Apple (AAPL, +0,66%), Netflix (NFLX, +1,72%), Microsoft (MSFT, +2,64%), Amazon (AMZN, +0,73%) и NVidia (NVDA, +2,88%). Как видим, все акции из этой группы по итогам вчерашнего дня оказались в плюсе, а некоторые — так в очень хорошем плюсе. Это, естественно, отразилось вчера на индексе NASDAQ, который был явно лучше своих старших товарищей — старины Dow и S&P500. Но к счастью позитив, начавшийся в акциях технологического сектора, в конечном счете «переполз» и в другие сектора, что позволило всем индексам завершить день в зеленой зоне.

Индексы-то выползли, а вот на уровне отдельных секторов все было не так благополучно. Во-первых, акциям многострадального сырьевого сектора по-прежнему спокойно «не спится». Нефть не дает им расслабиться, и вчерашнее новое снижение нефтяных котировок вновь придавило независимых нефте- и газодобытчиков. Пожалуй, единственный, кто хорошо себя чувствует в сырьевом секторе, так это Newmont Mining (NEM, +0,42%). И, скорее всего, нынешний относительно небольшой рост акций этой золотодобывающей компании — это только начало. Ведь золото демонстрирует сейчас достаточно уверенную повышательную динамику, и Newmont Mining всегда следует за золотом, причем опережающими темпами.

Еще одним лузером вчерашнего дня стали акции крупнейших банков. Только в среднем весь финансовый сектор потерял вчера 1,2% своей капитализации. А вот потери большой четверки — Bank of America (BAC, —2,63%), JPMorgan Chase (JPM, —1,87%), Citigroup (C, —2,19%) и Wells Fargo (WFC, —2,90%) оказались гораздо более значительными. В чем причина? Да все та же неопределенность с Brexit — финансовые рынки мутит не по- детски, и это начинает волновать все больше и больше.

Ожидания рынка 11 декабря

Вчерашнее восстановление рынка после 1,5-процентного падения весьма позитивно отразилось на настроениях его участников. Быки, отразив атаку медведей, почувствовали в себе силу и готовы, судя по всему, удерживать текущие позиции. А лучшая тактика защиты, как известно, это наступление. И поскольку за прошедшую ночь ничего страшного не случилось, то уже есть повод для некоторой радости.

Более того, Китай прилагает, наверное, максимум усилий для того, чтобы удерживать позитивную повестку дня и более-менее оптимистичное информационное поле в связи с американо-китайскими торговыми переговорами. Так, сегодня ночью появилась информация об обмене мнениями по поводу торговых взаимоотношений между китайским вице-премьером, отвечающим за экономику, и американским министром финансов. О чем они там между собой говорили — неизвестно, но всех радует уже сам факт этих переговоров.

Поэтому к полудню вторника можно констатировать устойчивый нейтральный и даже немного позитивный фон, который позволил вырасти фактически всем мировым индексам, за исключением японского Nikkei-225. Но снижение последнего сейчас вполне предсказуемо из-за явно негативных макроэкономических данных, которые были опубликованы накануне. Так что, Nikkei еще легко отделался, потеряв всего 0,34%.

В остальном же пока — тишь да гладь, да благодать… Нервы инвесторам сегодня может попортить выходящие в 16-30 мск данные по индексу цен производителей PPI. Аналитики прогнозируют, что темпы роста цен снизятся с 0,6% в октябре до 0,0% по итогам ноября. Вот только еще вопрос — это снижение это плохо или хорошо? С точки зрения глобального развития макроэкономики это, наверное, не очень хорошо, но с точки зрения того, что может быть снижение темпов роста цен подвигнет ФРС не повышать учетную ставку на следующей неделе — это вроде бы и неплохо!

А кроме данных по PPI сегодня ничего и нет. Так что, борьба в партере быков и медведей будет продолжаться. И есть неплохие шансы увидеть сегодня небольшой рост. Глоток свежего воздуха на рынке точно не помешает. Кто будет лучше? Да все те же — акции технологического сектора. Уж слишком сильно их придавили в последние недели. Особенно интересны акции Micron Technology (MU), который только за последнюю неделю потерял более 10% своей стоимости, и AMD, также понесшие значительные потери. Однако, надо учесть, что это только локальные идеи и слишком сильно загружаться акциями пока точно не стоит.