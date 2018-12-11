Во вторник на торгах в Европе основные валюты все торгуются в плюсе по отношению к американской валюте. Более быстрое восстановление пары фунт/доллар позволило единой валюте без отката подняться до отметки 1.14. Конкуренты доллара США получили поддержку от повышения цен на нефть (+1,16%), золота (+0,23%), а также восстановления фондовых рынков (более 2%).

Так как европейские фондовые индексы растут на фоне неопределенности Brexit и опасений протестов во Франции, то для себя считаю, что они выросли в рамках коррекционного движения.

После отмены голосования в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует встретиться с европейскими лидерами и должностными лицами ЕС в надежде заключить более выгодную сделку по Brexit. Министр Великобритании по выходу из Евросоюза Робин Уолкер заявил, что голосование пройдет до 21 января 2019 года. Если сделки до 21 января не будет, в парламенте назначат дебаты.

К настоявшему времени курс евро снизился до 1,1363. От него могут возобновиться покупки. Если покупатель будет слабым, то падение усилится. Не забываем про то, что для единой валюты внешний фон остается негативным. Если уровень 1,1360 устоит, то стоит ожидать консолидации до открытия торгов в Европе в среду.

Опубликованная европейская статистика:

Индекс деловых ожиданий в Германии немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW за декабрь составил —17.5 (прогноз был —24.5, предыдущее значение —24.1).

Индекс среднего заработка в Великобритании за последние три месяца включая октябрь составил +3.3% г/г (прогноз был +3.2% г/г, предыдущее значение +3.2% г/г).

Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь составило 21,9 тыс. (прогноз был +13,2 тыс., предыдущее значение +23,2 тыс.).