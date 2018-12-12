Во вторник, 11 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 29 коп. (-0,44%), до 66,35 руб., курс евро – на 51 коп. (-0,68%), до 75,15 руб.

Торги на Московской бирже по рублевым парам открылись снижением на фоне роста европейских фондовых индексов и интереса к рисковым активам. Ближе к американской сессии позиции рубля заметно усилились благодаря активизации контактов между властями США и Китая. Дональд Трамп выразил восхищение переговорным процессом в своем твиттере и призвал подписчиков следить за важными новостями.

При достижении курсом доллара уровня 66,22 руб. цена восстановилась до 66,51 руб. Рост пары доллар/рубль проходил на фоне укрепления доллара США, снижения курса евро и цен на нефть. Евро завалился на рынке Форекс из-за его продаж в кросс-парах и уменьшении доходности 10-летних облигаций Германии перед завтрашним заседанием ЕЦБ. По итогам дня курс доллара снизился на 0,44%, до 66,35 руб., курс евро – на 0,68%, до 75,15 руб.

Интересно, что при диапазонной торговле во время снижения курса доллара юрлица фиксируют прибыль по коротким позициям (short), а физлица, наоборот, наращивают шорты. А во время повышения курса юрлица продают доллар, а физлица – покупают. В среду у юрлиц короткие позиции уменьшились на 79,1 тыс. контрактов (-6,07%), до 1,225 млн. У физических лиц они увеличились на 41,7 тыс. контрактов (+36,5), до 156,4 тыс.

На площадках в Азии нефть торгуется в плюсе. С открытия торгов стоит ожидать незначительного укрепления рубля. По нефти возможны разнонаправленные колебания перед публикацией отчета Минэнерго США по запасам нефти. Я пока настроен увидеть восстановления цены на нефть марки Brent до $62 за баррель к закрытию дня. Если ожидания оправдаются, то пара доллар/рубль снизится до 66,05 руб.

В паре евро/рубль поддержка проходит через уровень 75,05 руб. Если евро вновь окажется под давлением на рынке Форекс, то ждите его пробой и падение до 74,75 руб. Для восходящей коррекции после падения цель находится на уровне 75,60 руб. за единицу европейской валюты.