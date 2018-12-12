Биржи США во вторник закрылись разнонаправленно на фоне угрозы Трампа приостановить финансирование правительства и сообщения The Washington Post о том, что администрация Белого Дома готовит на этой неделе ряд действий против Китая за попытки украсть американские технологии.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04%, закрывшись на отметке 2636,78 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,22%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,16%. Доходность 10-летних трежерис выросла на два базисных пункта до 2,87%.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,25%, закрывшись на отметке $60,54.

Позитивной динамике цен на "черное золото" способствовали постепенное восстановление на заокеанских биржевых площадках, пытающихся оттолкнуться от апрельских минимумов, и вышедшие данные от Американского института нефти, согласно которым недельные запасы нефти за океаном снизились на 10,2 миллиона баррелей.

Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, которая определит направление движения цены эталонного сорта Brent вплоть до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,11%, закрывшись на отметке 2394,26 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, сопротивления расположены на 2420 и 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на уровне 112000 п., при прохождении которой инструмент может потерять от 1500 до 2000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,35, укрепившись на 0,44% по отношению к американскому доллару. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,60 и 66,90. Поддержки находятся на 66,20 и 65,90.

Сегодня Минфин России предпримет очередную попытку разместить ОФЗ двух серий совокупным объемом 21,2 миллиарда рублей по номиналу. Однако, на мой взгляд, текущая ситуация на мировых фондовых и долговых площадках не располагает к широкомасштабной покупке финансовых инструментов emerging markets, в связи с чем как и в предыдущие разы, разместить в полном объеме бумаги без премии ведомству вряд ли удастся.