Мировые индексы и нефть продолжают консолидироваться, не демонстрируя выраженной динамики. Американские площадки вполне могли завершить сессию уверенным ростом после того, как стало известно о внесении в Госсовет КНР вопроса, связанного со снижением пошлин на автомобили из США с 40% до 15%. Это подтверждает стремление Пекина быстрее выполнить необходимые условия для прекращения торгового спора. Канадский суд выпустил под залог финдиректора Huawei, а Трамп обещал лично поучаствовать в деле, если это потребуется для итогового результата отношений с Китаем. Однако сам же глава Белого дома испортил настроение инвесторов перед закрытием рынка.

Поводом для негатива стал спор в Конгрессе относительно строительства стены на границе с Мексикой. Трамп намерен остановить работу правительства, если его решение не будет принято. Ранее вынужденная остановка работы властей из-за бюджетных разногласий в январе 2018 вылилась в коррекцию фондового рынка, поэтому повод для беспокойства остается, хотя вероятность подобного исхода довольно мала.

Нефть марки Brent продолжает торговаться выше 60 долларов за баррель и, на наш взгляд, имеет перспективы для продолжения роста. При этом новость о снижении добычи в Ливии вряд ли приведет к дефициту сырья. Во время форс-мажора будут поставляться углеводороды из резервов. Фактором дальнейшего роста выступает прежде всего соглашение ОПЕК+, так как его участники постепенно переходят к практическому выполнению договоренностей, а также замедление темпов роста буровой активности в США, которая все равно останется главным сдерживающим фактором в следующем году.

Палата Представителей американского Конгресса поддержала идею введения санкций в отношении «Северного потока-2», что негативно для «Газпрома». Проект в любом случае будет завершен, но для этого может потребоваться больше средств и времени в случае активного вмешательства извне.

Рубль все еще остается в рамках узкого диапазона 66-67 к доллару, что подчеркивает неопределенность относительно решения по ключевой ставке в пятницу. Тест уровня 65.50 в данный момент остается базовым сценарием.

Компания «Русгидро» вчера представила нейтральный отчет за 9 мес. 2018. Выручка увеличилась на 4%, преимущественно за счет госсубсидий. Операционная прибыль выросла более чем на 25%, однако интереса к бумагам пока не наблюдается. Мы считаем, что снижение продолжится до 45-47 коп. за акцию, где нужно будет повторно оценить перспективы компании.