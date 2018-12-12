Доллар США продолжает удерживать сильные позиции на Forex в ожидании ноябрьских данных по инфляции в США. Индекс доллара (DXY Index) на текущий момент торгуется в районе отметок 97.4, что немногим ниже максимальных отметок текущего года (97.7). Накануне катализатором для укрепления позиций “американца” выступили данные по ценам производителей, которые превзошли прогнозные ожидания. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по инфляции в США (16.30 мск). Рынок ожидает, что базовая инфляция по итогам ноября может незначительно подрасти – до 2.2% г/г (после 2.1% в октябре). В этом случае доллар США продолжит укрепляться и приблизится к отметке 1.13. Однако мы не исключаем, что рынок может на этот раз ошибиться, и инфляция не вырастет. При данном варианте, напротив, давление на доллар возрастет. В любом случае рыночные игроки предпочтут сохранять большую осторожность в преддверии заседаний ЕЦБ (13/12) и ФРС (19/12). На этом фоне краткосрочными ориентирами по паре EURUSD выступят отметки 1.13-1.138.

Рубль остается относительно стабильным в основных валютных парах в ходе утренних торгов среды. Поддержку российской валюте оказывают определенное улучшение настроений на глобальных площадках в отношении рисковых активов и попытки роста нефтяных цен. Однако учитывая, что оптимизм на площадках все же весьма сдержанный и основные события недели (заседания ЕЦБ и ЦБ РФ) еще предстоит оценить, участники рынка, с большей вероятностью, предпочтут воздержаться от активных действий. При этом, сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ на 21.2 млрд. руб. могут оказать локальную поддержку рублю. В пятницу (14/12) Банк России примет решение по ключевой ставке и, как ожидается, объявит о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила в 2019г. Учитывая, что ожидания рынка едва ли можно признать единодушными, более низкая активность участников рынка выглядит вполне обоснованной (по данным Reuters 15 аналитиков полагают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне (7,5% годовых), а 12 — не исключают ее повышения). Подробнее с мнением Nordea вы можете ознакомиться здесь. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB сохраняются на отметках 66-67.