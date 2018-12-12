Фондовые площадки США 11 ноября закрылись без значительных изменений после волатильной сессии. S&P500 снизился на 0,04%, Dow Jones — на 0,22%, а NASDAQ подрос на 0,16%. Оптимизм инвесторов по поводу прогресса в торговых переговорах США и Китая не смог перевесить угрозу приостановки работы правительства в декабре и политическую неопределенность в Великобритании.

Доллар укрепился по отношению к большинству мировых валют, а евро снизился в паре с ним до $1,1317.

Мировые финансовые площадки сегодня торгуются преимущественно в плюсе, благодаря надеждам на прогресс в переговорном процессе между КНР и США и невзирая на новости о запуске процедуры вынесения вотума недоверия Терезе Мэй в Великобритании. Оптимизм поддерживают сообщения о том, что финансового директора Huawei отпустили из-под стражи, а Дональд Трамп выразил готовность вмешаться в процесс, если это будет необходимо для плодотворных переговоров по внешней торговле.

На этом фоне японский Nikkei прибавляет больше 2%, шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng также растут, но более скромными темпами. Европейские площадки на открытии поднялись более чем на 1%, но из-за обеспокоенности по поводу будущего Brexit частично растеряли позиции и подрастают примерно на 0,5%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США пытается восстановиться и сегодня превысила 2,88%. Тем не менее спред между «десятилетками» и «двухлетками» опустился ниже 12 пунктов, что вызывает обеспокоенность участников торгов относительно инвертирования кривой доходности. Нефть марки Brent немного прибавляет в цене и котируется выше $60 за баррель. Можно констатировать наличие скромного аппетита к риску. Мы считаем, что в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 вырастет на 0,5%, до 2650 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс потребительских цен за ноябрь. Консенсус предполагает, что он поднялся на 0,2% месяц к месяцу, как и в октябре, а в годовом выражении базовый показатель прибавил 2,2%, немного ускорившись по сравнению с месяцем ранее. Снизившиеся цены на энергоносители предотвращают резкое ускорение инфляции, но в целом ее рост может продолжиться. Мы не думаем, что результаты значительно повлияют на предстоящее решение ФРС по ставке, так как ее повышение — практически решенное дело.

Техническая картина свидетельствует о том, что S&P500 остается в канале с границами в 2630–2815. Тем не менее неспособность индекса вчера закрыться выше указывает на слабую активность покупателей и ставит под угрозу разворот вверх. В то же время шансы индекса отправиться к уровню в 2815 в рамках новогоднего ралли сохраняются, пока он находится выше нижней границы канала.