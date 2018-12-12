В ходе американских торгов снижение с небольшими остановками и отскоками наблюдалось фактически до самого конца. Удержаться в зеленой зоне удалось лишь индексу NASDAQ во многом благодаря хорошему спросу в акциях биотехнологического сектора, а также в акциях отдельных технологических компаний, таких как Facebook (FB, +0,93%), Micron Technology (MU, +1,18%) и хорошо отчитавшейся по итогам своей деятельности в 3-м квартале компании Broadcom (AVGO, +3,17%).

Неплохо шли дела в акциях компаний, работающих в потребительском секторе, но рост был в пределах 1%. Максимальный рост ограничился подъемом котировок чуть более чем на 3%.

Главными пострадавшими оказались все те же, что и раньше — акции крупнейших банков, к которым присоединились вчера еще акции промышленных компаний. В среднем и те, и другие понесли потери в пределах 0,7%.

В этой ситуации радует, что обороты не слишком велики и многие инвесторы, судя по всему, предпочитают отсиживаться в своих «норках» и выжидать более благоприятного момента для входа в рынок.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 12 ДЕКАБРЯ

Сегодня, как впрочем и накануне, все окрашено в светло-зеленые тона. И азиатские, и европейские фондовые рынки уверенно прибавляют от 1 до 2 процентов и пока падать совершенно не желают. Особых причин для роста нет — фон все тот же, как и поводы для роста. Главный из поводов — конец года. Слишком хочется игрокам получить свои бонусы, поэтому управляющие фондов прилагают и будут прилагать максимум усилий для того, чтобы вытянуть рынки в ближайшие две недели вверх. Вот под эту идею и надо сейчас покупать. Главная же нынешняя «страшилка» — усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем — вряд ли получит в ближайшие дни развитие. Напротив, скорее всего также вплоть до Нового года и американская, и китайская сторона вряд ли будут будировать эту тему и постараются плавно перенести ее на следующий год.

Сегодня радует нефть. Аналитики ожидают сокращения запасов сырой нефти почти на 3 млн. баррелей. Будем надеяться, что именно эту цифру мы и увидим в 18-30 мск. Еще одна важная составляющая сегодняшнего дня — это выход данных по индексу потребительских цен CPI в 15-30 мск. Здесь аналитики не ожидают никаких изменений — +0,2% месяц к месяцу или +2,5% в годовом выражении. Если прогнозы не разойдутся с фактическими цифрами, это должно реально поддержать рынок.

Ну а в целом, сегодня скорее всего торги пройдут в достаточно спокойной обстановке и индексы будут расти в пределах 0,5-1%.