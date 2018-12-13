Вчера фактически повторилась история вторника — сначала гэп более чем на 1,5% вверх, затем — борьба за то, чтобы не растерять все благоприобретенное в первой половине дня. И все же вчерашний день оказался более удачным по сравнению с предыдущим, когда быки упустили победу в самом конце торговой сессии. Вчера же давление продавцов стало ощутимым лишь в последние часы торгов и поскольку запас прочности был достаточно большой, то индексам все же удалось удержаться в зеленой зоне и закрыться хоть и гораздо ниже максимумов дня, но все же на достаточно хороших уровнях, прибавив в итоге от 0,54% в индексе S&P500 до уже вполне зачетных 0,95% в индексе NASDAQ.

Что касается основных трендов вчерашнего дня, то здесь мало изменений по сравнению с предыдущими. По-прежнему наиболее востребованы покупателями акции ведущих технологических компаний и акции компаний биотехнологического сектора. Первые в среднем выросли на 1,3%, вторые — на 1,1%. И это были лучшие результаты дня.

К сожалению, приходится констатировать, что акции крупнейших банков по прежнему болеют. Но это понятно, поскольку их болезнь называется «аллергия на Brexit», а страсти по Brexit утихать пока не собираются. Так что инвесторам надеяться на скорый рост акций банковского сегмента точно пока не приходится.

Главным же лузером вчерашнего дня на уровне отдельных компаний следует однозначно признать Verizon Communications (VZ, —2,72%). Акции компании резко подешевели по совокупности нескольких причин — объявления о сокращении более чем 10 тысяч сотрудников до июня следующего года с выплатой им компенсации до 2,1 млрд. долларов, значительного снижения стоимости своего «goodwill» и, как следствие этого, снижение оценки акций компании от аналитиков Morgan Stanley. Поэтому вчерашнее падение всего на 2,74% — это еще немного.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 13 ДЕКАБРЯ

С точки зрения внешнего фона сегодня мало что изменилось по сравнению с предыдущими днями. Нового позитива нет, как, впрочем, нет и нового негатива. Радоваться этому или же огорчаться никто не знает. Азия этому точно радовалась и торговалась уверенно и хорошо. Все азиатские индексы закрыли день в плюсе, прибавив от 0,5% (в Корее) до более чем 1,2% (в материковом Китае и Гонконге). Но здесь можно предположить, что азиатские рынки отыгрывали итоги вчерашнего дня, закрывшегося на оптимистичной нотке. Европа также пытается показать, что она настроена по-деловому оптимистично, но получается это сегодня не очень хорошо. Переговоры Терезы Мэй с лидерами Евросоюза по Brexit и предстоящее голосование по этому вопросу в британском парламенте никому не дает расслабиться. Поэтому европейские индексы имеют смешанную динамику — немцы, французы и англичане в небольшом минусе, итальянцы и испанцы — в таком же небольшом плюсе.

На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы проявляют осторожность и двигаться куда-либо конкретно в первой половине дня не спешат. С утра была попытка сходить на более высокие уровни, но эта попытка была тут же пресечена и индексы вернулись к своим базовым отметкам, которые стоят в зеленой зоне совсем близко к нулевым отметкам, прибавляя чисто символические 0,1% — 0,2%. Общий тренд на рынке скорее будет определять расклад сил между быками и медведями. Сейчас он приблизительно одинаковый и итоги торгов будут определять, скорее всего, какие-то мелкие нюансы. И не последнюю роль сейчас будет играть фактор конца года. И снова мы возвращаемся к рождественским ралли и бонусам. По итогам последних дней точно не стоит ожидать какого-то фантастически бурного взлета котировок, но вот медленный ползучий рост вполне возможен. И если вместо стремительного авторалли мы получим неспешный «забег пенсионеров», то уже это можно признать успехом.