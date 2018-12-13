К середине торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,08% до 2368,35 п., а РТС корректировался на 0,2% до 1123,54 п. Пока на внешних рынках продолжают реализовывать оптимизм переговоров КНР и США, а также успешное преодоление голосования по доверию премьер-министру Терезы Мэй, отечественные индексы находятся под давлением очередных неприятностей. Конгресс США и Европарламент дружно осудили строительство «Северного потока-2», беспокоясь об энергетической безопасности Европы, хотя германский бизнес почему-то в меньшей степени озабочен данной проблемой. Соответственно, рынок вновь сдерживали бумаги «Газпрома», которые дешевели почти на 1%. Падение котировок нефти ниже $60 за баррель Brent также оказывало давление на акции нефтедобывающих компаний. С другой стороны, бумаги ГМК «Норникель» штурмуют новые высоты. Компания защищена от каких-либо внешних рисков ограничений из-за доминирования на мировом рынке, а также получает более чёткое представление о будущем, если США и КНР смогут договориться по торговым противоречиям. Продолжают расти бумаги «Мегафона» на ожиданиях объявления параметров оферты по выкупу акций у миноритарных акционеров. В целом активность на рынке достаточно средняя.

Рубль начинал день с попыток укрепления. В моменте курс доллара снижался до 66,185 рублей. Однако слабость нефти прервала эту тенденцию. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3955 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,70%, недельная выросла до 7,78%, а месячная поднялась до 8,03%. В целом можно говорить о том, что число прогнозов на повышение ставки ЦБ РФ на пятничном заседании существенно возросло. Более того, есть почти 100% убеждённости рынка в том, что ставка будет повышена на ближайших двух заседаниях. Поэтому реальные ставки МБК также отражают ожидания рынка. Добавить что-либо к прежним доводам сложно, поэтому можно вспомнить лишь основания, по которым ЦБ может не спешить. Их весьма немного. Инфляция в ноябре достигла лишь 3,8%, но уже на первой неделе декабря рост цен составил 0,2%. Рынок ОФЗ стабилизировался, но пока нет речи о том, чтобы на него возвращались какие-либо значимые объёмы капитала. Все остальные доводы говорят за ужесточение денежной политики, хотя представители регулятора говорили лишь о возможности рассмотрения как варианта сохранения ставки, так и о варианте её повышения. Если же ожидания рынка будут обмануты и ставка сохранится на уровне 7,75%, то рубль может оказаться под давлением, потеряв 1%-2% своего веса.

На европейском направлении продолжается поток позитива. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что его кабинету удалось скорректировать бюджет на будущий год и сократить запланированный бюджетный дефицит с 2,4% до 2,04%. Соответственно, все запросы Еврокомиссии будут удовлетворены. Доходность по 10-летним бондам Италии сократилась до 2,896%, хотя ещё пару недель назад была в районе 3,5%. Наиболее сильный рост в Италии показал банковский сектор.

Нефть остаётся под давлением. Запасы в США сократились незначительно, да и небольшое падение производства на 100 тыс. бар. до 11,6 млн бар. не впечатлило рынок. В Международном энергетическом агентстве полагают, что рынок вернётся к дефициту лишь в II квартале 2019 года, если ОПЕК+ будет соблюдать условия недавнего соглашения по сокращению добычи на 1,2 млн бар. Даже в самой ОПЕК признают, что в 2019 году потребность в нефти картеля снизится до 31,44 млн бар. в сутки, что на 1,53 млн бар. меньше, чем текущий уровень производства. Соответственно, на рынке растут сомнения в том, что рынок будет сбалансирован в ближайшее время.

Фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом плюсе. Эффект от новостей по переговорам США и КНР постепенно проходит, поэтому впереди возникают новые тревожные ожидания. К слову говоря, заявление Д. Трампа о возможном вмешательстве в процесс по поводу ареста и последующей экстрадиции в США финансового директора Huawei могут расценить в качестве давления на судебные власти, что вряд ли добавит спокойствия американскому президенту. Российский рынок может остаться в минусе, так как он живёт своими рисками, которые связаны с внешним экономическим и политическим давлениям. Единодушие Конгресса США и Европарламента по вопросу осуждения «Северного потока-2» резко повышает вероятность приостановки его реализации. Ситуация в рубле нейтральная, но многое определится уже на заседании ЦБ РФ в пятницу. В случае повышения ставки есть шанс на укрепление, а вот сохранение ставки может ослабить отечественную валюту на 1-2%.