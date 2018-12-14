В четверг в секторе высоколиквидных бумаг в течение дня было отмечено некоторое восстановление котировок, но характер торгов пока не позволяет говорить об устойчивом росте. Сдерживающим фактором для инвесторов на глобальных рынках в целом стало ухудшение оценок ЕЦБ в отношении состояния европейской экономики. В итоге акции НЛМК (NLMK) и Роснефти (ROSN) подешевели на 1.5%, Сбербанка (SBER) – на 0.7%. В плюсе закрылись Алроса (ALRS, +3.1%), Норникель (GMKN, +2.6%), Магнит (MGNT, +1.5%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подорожали на 12.4%, Магаданэнерго (MAGE) – на 4.4%, группы Белуга (BELU) – на 4.2%, Полюса (PLZL) – на 2.5%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено без заметных изменений, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опасения инвесторов в отношении устойчивости глобального экономического роста, вызванные вчерашним комментарием ЕЦБ, сегодня были усилены данными по экономике Китая, которые оказались в среднем слабее прогнозов. Вместе с тем, динамика спреда доходности между облигациями развивающихся и развитых стран EMBI пока не позволяет диагностировать «бегство капитала» с развивающихся рынков. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль – усиление опасений, связанных с состоянием мировой экономики, может оказать поддержку доллару как «защитной» валюте.