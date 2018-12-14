Данные по продажам автомобилей за ноябрь подтвердили продолжение негативного тренда в китайской автопромышленности. Оптовые продажи легковых автомобилей снизились на 16,1% г/г, по данным Ассоциации автопроизводителей Китая. Совокупные розничные продажи автомобилей снизились на 18% г/г; продажи внедорожников – на 20,6% г/г до 854 289 единиц, по данным Ассоциации легковых автомобилей.

Ведущие китайские брокеры, в том числе CICC, ожидают, что производство и продажи автомобилей в Китае за весь год снизятся более чем на 5% г/г по итогам 2018 г. Это произойдет впервые почти за три десятилетия. Ассоциация также прогнозирует рост запасов у дилеров по стране. Новость негативна для производителей стали и оказывает дальнейшее давление на цены на сталь. Цены на горячекатаный рулон уже снизились с $600-620/т, FOB, в летний сезон до $480/т, FOB, по декабрьским контрактам. Ухудшение ситуации в одной из наиболее металлоемких отраслей имеет негативные последствия для российских сталелитейных компаний (НЛМК, ММК и Северсталь). Розничные продажи легковых автомобилей также считаются ключевым индикатором потребительского доверия. Как заявил вчера на встрече в университете Цинхуа в Пекине президент Народного банка Китая Йи Ганг, фактические темпы роста китайской экономики близки к потенциальным, и давление на экономический рост в стране усиливается.