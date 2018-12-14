Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС.

Санкции ЕС были введены в 2014 году, и с тех пор перманентно продлевались. Они накладывают ограничения на доступ российских банков Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ, Россельхозбанка, нефтяных компаний Роснефти, Газпром нефти, а также Транснефти и ряда оборонных предприятий к европейскому рынку капитала.

Очередная пролонгация санкций ЕС была ожидаемой, поэтому реакция рынка на нее была нейтральной. Более того, в рыночных ожиданиях уже заложена пролонгация санкций ЕС и в дальнейшем, причем на неопределенный срок, поэтому реагировать бурно рынок будет лишь на отмену санкций.

Пока же сценарий отмены санкций ЕС выглядит труднореализуемым. Кроме всего прочего, сохраняются риски усиления санкционного давления на РФ со стороны США. Это может говорить об ограниченном потенциале роста акций отечественных компаний даже в случае возвращения оптимизма на глобальные рынки.