Третий день подряд мы видим полное бессилие быков. Вроде бы и позитив на рынке есть, и желание расти тоже. Даже появляются отдельные хорошие идеи для роста — такие как вчера в акциях General Electric (GE, +7,30%). Однако все это завершается одним и тем же — снижением котировок фактически по всему фронту бумаг. Конечно, это можно в какой-то степени объяснить концом года и постепенным снижением оборотов. Рынок становится тоньше, и спекулянтам становится проще им управлять. Но тогда получается, что спекулянты настроены работать только вниз? В нынешних условиях можно лишь радоваться, что нет более существенного падения. На рынке наблюдается постоянные маневрирование активами и переток средств из более рискованных секторов (прежде всего из технологического) в защитные (коммунальный и электроэнергетику) затем — обратно. Пока участники рынка занимаются исключительно тем, что толкут воду в ступе.

На фоне этой безыдейности вчера наконец-то блеснула звезда General Electric. Дела компании находятся под пристальным вниманием многих инвесторов. То эпическое падение котировок акций GE, которое мы наблюдаем уже в течение почти 2-х лет, волнует многих. Постоянно обсуждаются 2 вопроса: "Когда же дно?" и "Будет ли банкротство?" Первый вопрос, естественно, задают оптимисты, второй — пессимисты.

Видно, что руководство компании прилагает сейчас титанические усилия, чтобы выбраться из той глубокой ямы, в которую компания попала в первую очередь из-за действий бывшего генерального директора General Electric Джеффа Иммельта. Вчерашняя реакция рынка на очередные шаги нового руководства по оздоровлению ситуации (объявлено о выделении в самостоятельный бизнес подразделение GE, связанное с интернетом вещей), как мы видим, воспринято рынком с большим энтузиазмом. Кроме этого, и аналитики стали пересматривать свое отношение к одну из старейших в мире промышленных гигантов. Так, аналитики JPMorgan подняли свои оценки с уровня продавать до нейтрального уровня, что также косвенно может свидетельствовать о достижении котировок GE дна. Так ли это, покажет ближайшее будущее, но все же хочется верить в лучшее.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 ДЕКАБРЯ

Посмотрим сегодня, на что способны "медведи". Фактически все дни на текущей неделе за исключением понедельника начинались с позитива, который к концу дня постепенно испарялся. И все рынки — и азиатские, и европейские, и американские — в больше или меньшей степени реагировали на эти волны переменчивого настроения сначала достаточно дружным ростом, а затем — таким же дружным снижением. Максимум этих переменчивых настроений наблюдался, прежде всего, на американских торгах.

К концу недели настроение явно изменилось. Причиной этого стал выход макроданных сначала из Китая, а затем из Европы. Китай огорчил всех более слабыми данными по промышленному производству и объемам розничных продаж. Руководство Китая попыталось оправдаться и заявило, что экономика «работает в разумных пределах». Красиво сказано, не правда ли? Надо бы взять эту фразу на вооружение всем правительствам! Для начала хотя бы европейцам, чтобы объяснить, почему упали индексы деловой активности во Франции и Германии. Во Франции рост экономики, судя по всему, в декабре вообще остановится.

Азиатские рынки закрылись со значительными потерями от 1,5% в Китае до более чем 2% в Японии. Европейцы тоже стараются не отстать от Азии в этом скоростном спуске с горки — падение котировок повсеместное и уверенно превышает 1,5%. Хуже всех дела идут у немцев, где DAX снижается на 1,7% по отношению к вчерашнему закрытию.

Все это привело к тому, что рынок сегодня охвачен всеобщим пессимизмом по отношению к дальнейшим перспективам развития мировой экономики. В Штатах вновь появились усиленные «слухи — разговоры» о возможности наступления в ближайшее время рецессии. Естественно, все это в совокупности не может пройти мимо участников рынка. И фьючерсы на основные американские индексы уже стоят в глубоком минусе, теряя более 1%. Чем все это в конечном счете обернется для сегодняшних торгов, сказать трудно. Перерастет ли это в еще более сильную распродажу или же быкам удастся выстроить эффективную оборону, пока никто не знает. Но, к сожалению, события сейчас развиваются по худшему сценарию, чем тот, который виделся еще пару дней назад. Так что долгосрочным инвесторам стоит сейчас посмотреть, насколько целы у них аварийные парашюты. Вполне возможно, что они могут понадобиться уже в самое ближайшее время.