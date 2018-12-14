Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся неделе продолжил демонстрировать разнонаправленные движения. При этом диапазоны колебания курсов основных резервных валют остались довольно узкими — в рамках 66-67 и 75-76 рублей за доллар и евро соответственно.

Влияние геополитического фактора пока остается довольно слабым, хотя он и напоминает о себе в контексте неприятия США и Украиной реализации Россией и Европой «Северного потока-2». Нефть также замерла в узком диапазоне 59,5-62 доллара за баррель сорта Brent. Внутренние факторы остаются умеренно негативными для рубля – особенно решение ЦБ РФ возобновить в новом году покупку валюты на открытом рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила.

В результате доллар по итогам недели вечером в пятницу повышался на 30 копеек к отметке 66,7 рубля, а евро снижался на 30 копеек — до 75,4 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал неделю умеренным снижением против доллара, отыгрывая обвал нефтяных цен примерно на 3% к отметке 60 долларов за баррель Brent.

Спрос на рисковые активы снизился из-за неопределенности вокруг соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Кроме того, риски торговой войны США с Китаем после задержания в Канаде по запросу Америки топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу также поддерживали бегство от риска.

Впрочем, настроения на рыке нефти переменились быстро, и с него пришел позитив для рубля. Уровень в 60 долларов за баррель устоял на фоне форс-мажорной ситуации на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара (Sharara) из-за его захвата местными вооруженными группировками. Возможные потери в поставках оценивались в 385 тысяч баррелей в сутки. Существовала угроза и другим производственным объектам нефтяного сектора страны.

Также на стороне рубля играла еженедельная информация американского минэнерго о сокращении добычи нефти в США на 100 тысяч баррелей — до 11,6 миллиона баррелей в день.

Однако в середине недели пришел геополитический негатив. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии газопроводу "Северный поток-2". Документ призывает президента США поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок энергоносителей из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2".

На этом фоне председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Германия должна в срочном порядке пересмотреть свою позицию по проекту газопровода "Северный поток-2", поскольку он является геополитическим, а не коммерческим. Наконец, Европарламент призвал воспрепятствовать его реализации, хотя Германия по-прежнему придерживается мнения о коммерческом характере проекта.

Определенное давление на курс российской валюты оказали и не совсем удачные итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ, проведенных в среду. Ведомство смогло разместить бумаги только на 13,59 миллиарда рублей по номиналу из предлагавшегося лимита в 21,2 миллиарда.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел под давлением решений и комментариев ЦБ РФ. Ожидаемое решение о повышении ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых, принесло рублю краткосрочное локальное укрепление в пределах 20 копеек. Однако затем российская валюта стала терять в весе и быстро ушла в ощутимый минус к доллару и растеряла рост к евро – даже на фоне его провала ниже уровня 1,13 доллара.

Давление оказало решение финансового регулятора возобновить в полном объеме покупки на рынке валюты для Минфина – уже с 15 января. Решение о возобновлении отложенных в 2018 году покупок валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок, добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Важным стало ее заявление о том, что приостановка покупки на открытом рынке валюты для Минфина остается не единственным инструментом при рисках финансовой стабильности. Например, ЦБ готов задействовать валютное рефинансирование, если ликвидность понизится. То есть покупки валюты для Минфина могут не останавливаться в таком случае, и это негативный сигнал для рубля,

Оставшиеся в этом году две недели российская валюта может провести под умеренным давлением, традиционным для завершения года, когда рублевая ликвидность поступает в банковскую систему в повышенных объемах.

Кроме того, цена нефти замерла в неустойчивом равновесии в районе 60 долларов за баррель, так и не сумев вернуться в повышательный тренд – выше отметки 63,5 доллара.

Да и геополитический фон остается довольно напряженным – приближение завершающих этапов строительства «Северного потока-2» может активизировать усилия западных санкционщиков, что по-всякому будет нехорошо для рубля.