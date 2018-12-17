Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2431,29 п. до 2365,69 п., а РТС — с 1157,94 п. до 1116,50 п. Пара EUR-USD упала с $1,1404 до $1,1304. Пара USD-RUB поднялась с 66,40 до 66,76, а EUR-RUB упала с 75,74 до 75,47. Нефть Brent подешевела с $61,67 до $60,28. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2633,08 п. до 2599,95 п.

Ситуация на рынках остаётся тревожной. Новости о старте переговоров КНР и США по торговым вопросам были легко перебиты статистикой, которая указывает на ухудшение экономической активности от Китая до Европы. В США пока данные достаточно сильные, чтобы ФРС могла сомневаться в необходимости повышения ставки. Однако рынок казначейских обязательств закладывается на то, что американский регулятор возьмёт паузу после того, как ещё пару раз повысит ставку. Вряд ли США спокойно переживут глобальное замедление. Как минимум результаты IV квартала уже покажут негативное влияние торговой войны на прибыли корпораций. Впрочем, всё это мы узнаем уже в новом году, а загадкой текущей недели является рождественское ралли, которое может случиться, а может оказаться «медвежьей» гонкой.

В первый день торговой недели стоит обратить внимание на уточнённые данные по инфляции в еврозоне. Ожидается, что они совпадут с первоначальной оценкой 2% роста. Кроме того, появится статистика торгового баланса еврозоны за октябрь. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который может снизиться до 20,1 п. с 23,3 п. в ноябре. В России выйдет статистика по промышленному производству.

Во вторник изучим индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата IFO Германии. Вполне вероятно, что все они отразят ухудшение ситуации. В США опубликуют данные по новым строительствам и разрешениям на них. В России ждём публикации индекса цен производителей. «ММК» и «Юнипро» закроют реестры на получение дивидендов.

Ночью в среду выйдет отчёт Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов. Япония поделится статистикой по экспорту и импорту. Ожидается существенное замедление роста экспорта, что увеличит отрицательное сальдо торгового баланса до 600 млрд иен. Затем Германия опубликует статистику цен производителей. Данные по инфляции также выйдут в Великобритании, где ожидается замедление темпа роста цен до 2,3% в ноябре с 2,4% в октябре. В США выйдет статистика продаж на вторичном рынке жилья. Ожидается снижение объёма на 0,6% в ноябре. Канадская инфляция могла замедлиться до 1,9% в ноябре по сравнению с 2,4% в октябре. Кроме того, вечером ждём отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Главным событием среды станет заседание ФРС, которое может завершиться повышением ставки до 2,25-2,50%. ФРС также опубликует свои экономические прогнозы. В России появятся данные по розничным продажам, которые могли увеличиться до 2,1% в ноябре, а также безработице, которая могла повыситься до 4,8%. «ЛУКОЙЛ» будет торговаться последний день с дивидендами, как и бумаги «Магнит».

Новая Зеландия начнёт четверг с уточнения ВВП за III квартал и данных по торговому балансу. Австралийская безработица могла сохраниться на уровне 5% в ноябре. Банк Японии в этот день примет решение по ставке, хотя каких-либо изменений не ожидается. Годовые темпы роста розничных продаж Великобритании могли снизиться до 1,9% в ноябре с 2,2% в октябре. Далее всё внимание переключится на итоги заседания Банка Англии, который, скорее всего, проголосует единогласно за сохранение ставки на уровне 0,75%. В американском календаре предполагаются недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который мог повыситься до 15,6 п. с 12,9 п. в ноябре. В России «Мегафон» отчитается по МСФО за III квартал.

Япония в пятницу сообщит данные по инфляции. Ожидается, что в ноябре она составила 1,4%. Далее следим за выходом индекса потребительского климата Германии Gfk. Далее днём выйдет разнообразная статистика по европейским странам, но уточнения ВВП вряд ли повлияют на рынки. Более существенные последствия могут появиться на фоне выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла. Далее ждём статистику заказов на товары длительного пользования. Ожидается что их объём вырос в ноябре на 1,8%. Кроме того, США окончательно уточнят ВВП за III квартал, но изменений не ожидается. Далее выйдет индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана. И, наконец, закроет торговую предрождественскую неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новая неделя в Азии началась довольно неуверенно. Лишь японский рынок обозначил рост благодаря иене, которая торговалась по 113,45 за доллар. Впрочем, местные инвесторы также не торопятся расставаться с акциями. Во вторник состоится выступление президента Китая Си Цзиньпиня, который будет говорить по случаю 40-летия реформ в экономике. Кроме того, многие рассчитывают на то, что ФРС смягчит план повышения ставки. Из статистики утра стоит обратить внимание на провал сингапурского экспорта (без учёта нефтепродуктов) на 4,2% в ноябре. Соответственно, в годовом выражении падение составило 2,6% при ожиданиях роста на 1,2%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21530,90 п. (+0,73%), Hang Seng — 26,122,07 п. (+0,10%), Shanghai Composite — 2596,89 п. (+0,12%).

Нефть начала новую неделю достаточно стабильно. На стороне оптимистов очередное снижение активных буровых в США. По данным Baker Hughes, на неделе, завершившейся 14 декабря, количество активных вышек сократилось на 4 единицы до 873 штук. По сравнению с ситуацией год назад прирост остаётся всё ещё внушительным. К середине декабря 2017 года в США было 747 активных нефтяных буровых. Саудовская Аравия объявила о планах снижения экспорта нефти в США, чтобы повлиять на растущие запасы. Однако в самих США добыча постепенно увеличивается и может компенсировать выбывающие объёмы. Золото удерживается от какого-либо существенного падения, но и поводов для роста пока мало, разве только в политике ФРС наметится разворот. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 759,73 тонны до 763,56 тонн. К 9:00 мск Brent — $60,25 (-0,05%), WTI — $51,53 (+0,12%), золото — $1240,5 (-0,07%), медь — $6078,16 (-0,20%), никель — $11065 (-0,14%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,455 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,131 (+0,04%), GBP-USD — $1,258 (без изменений), USD-JPY – 113,49 (+0,12%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России нейтральная. Однако у отечественных инвесторов могут появиться собственные поводы для беспокойства. Washington Post пишет о содержании специального отчёта, который подготовлен для сенатского комитета по разведке. Согласно документу, РФ использовала все возможные социальные сети для оказания влияния на избирателей США, дабы убедить их в пользу Д. Трампа и республиканской партии. Хотя ещё на прошлой неделе глава Google говорил, что однозначно можно говорить лишь о вмешательстве на уровне $4,7 тыс. Правы выводы доклада или нет, но поводом для очередных заявлений противников Трампа они станут, а значит, и основанием для каких-либо действий против РФ. Нефть торговалась без существенной волатильности, азиатские рынки также удерживались от резких движений. Если не брать в расчёт политические риски, то предстоящие торги в России должны начаться нейтрально.