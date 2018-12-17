ЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 7.75%, сохранил жесткий тон пресс-релиза.

— Повышение ставки обусловлено несколькими причинами:

1). Потенциальный эффект от предстоящего в январе повышения НДС, который уже начал сказываться на потребительских ценах. ЦБ прогнозирует, что инфляция выйдет на пик в марте —апреле и может достигнуть 6%.

2). Эффект от произошедшей в 2018 году девальвации рубля — по оценкам ЦБ, его вклад в инфляцию составляет 0.9 п.п.;

3). Неопределенность внешних условий — в частности, цен на нефть, геополитических факторов и возможного оттока капитала из развивающихся стран.

— Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки, в зависимости от динамики инфляции и внешних факторов. При этом, по словам Набиуллиной, повышение ставки нельзя рассматривать как начало цикла повышения.

— ЦБ возобновит операции по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила с 15 января. При этом, решение об отложенных покупках 2018 года (около $30 млрд) пока не принято — возможно, они будут равномерно распределены на горизонте трех лет.

ЦБ решил нанести «упреждающий удар» по инфляции — скорее всего в следующем году регулятор может взять длительную паузу, чтобы оценить эффект от сегодняшнего ужесточения ДКП. Мы полагаем, что к концу 2019 ставка может остаться на уровне 7.75%, при этом не исключаем повышения в случае резкого ухудшения внешних условий.



