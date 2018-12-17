Уходящий 2018 год можно охарактеризовать как умеренно негативный, избавивший Россию и мир от многих иллюзий. В мире не случилось глобальной войны или кризиса, однако это не означает, что что-то близкое не ждет нас впереди. Торговые войны стали частью реальности, а подъем ставки ФРС США вряд ли позитивен для глобальной экономики. От глобального конфликта мир удерживает только наличие у ключевых игроков ядерного оружия.

При этом для России год оказался удачным, хотя и разочаровал многих россиян. Стало ясно, что санкционное давление будет только усиливаться. Благодаря действиям ОПЕК+ и интервенциям ЦБ РФ сложилась уникальная ситуация – дорогая нефть и дешевый рубль. Как следствие, российский бюджет показал очень хороший профицит, а экономика перешла к уверенному росту в 1,5%-2%. Инфляция оказалась даже ниже таргета ЦБ РФ в 4%.

На фоне внешнего геополитического давления Владимир Путин выиграл президентские выборы с рекордным результатом. Однако часть россиян он разочаровал экономикой – повышение НДС, рост цен на бензин и, главное, пенсионная реформа. Если раньше глава правительства Дмитрий Медведев работал своеобразным громоотводом, то теперь пострадал рейтинг самого президента. Думаю, что лучшей кандидатурой на пост премьер-министра России был бы президент Татарстана Рустам Минниханов, успехи «Татнефти» и республики производят очень сильные впечатления.

Фундаментальной интригой остается вопрос о том, войдет ли Россия в Ливию или нет (потенциальная нефтяная выручка составляет $12 млрд), и какую долю нефтяного «пирога» получит «Роснефть».

Главным успехом России в уходящем году стал Чемпионат мира по футболу-2018. Экономический эффект от мирового футбольного праздника оценили в 952 млрд руб.: на этапе подготовки к чемпионату, начиная с 2013 года, это были прямые инвестиции и операционные расходы, а непосредственно во время мундиаля — туристическая прибыль (порядка 200 млрд руб.). Правда, в пересчете на ВВП суммарный эффект от чемпионата составил всего 1% национальной экономики.

Следующий год должен быть намного сложней, чем 2018. Россия и мир совершат прыжок над пропастью. Кризис, сопоставимый с Lehman Brothers, по-прежнему угрожает мировой финансовой системе. Мы считаем, что «пузырь» на американском рынке акций лопнет, а мир ждет рецессия. Мы ждем в следующем году по индексу S&P 1800-2000 пунктов, по индексу МосБиржи – 1500 пунктов. Нефть, валюты, акции emerging markets окажутся под давлением. По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон. А коллективный Запад потеряет контрольный пакет акций в глобальной экономике. Новым глобальным лидером станет Китай.