Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник показывают отрицательную динамику в пределах полпроцента. Решительного восстановления и возвращения к уровням прошлой недели сегодня ожидать не стоит, уж слишком болезненным было пятничное падение.

Предыдущую неделю Доу Джонс закрыл падением на 2,02%, Nasdaq Composite – на 2,26%, а S&P 500 – на 1,91%. Однако самое главное – это не очередное снижение, каких было много в последнем квартале, а то, что рынок закрылся под уровнем поддержки, от которого цена успешно отскакивала во время коррекции.

С этого момента предсказуемость рынка, а вместе с ней и Santa rally – предновогодний рост котировок – перешли в разряд надежд. В минусе закрылись все 11 секторов индекса широкого рынка. В рамках S&P 500 «лучше» всех смотрелись акции компаний недвижимости и коммунального сектора, они потеряли около четверти процента. Хуже всех – отрасль здравоохранения – снижение на 3,37%.

Героем дня стала компания Johnson & Johnson, которая, исходя из переписки своих менеджеров, была осведомлена о наличии асбеста в детских порошках. Новость обошлась гиганту рынка в падение цены акций на 10,04%. Продукция компании попала под шквал критики ещё летом, а размер штрафа, который должна уплатить JnJ по прежнему иску, достигает $4,7¬ млрд.

В противоположность фондовому рынку, американская валюта чувствует себя гораздо лучше: индекс доллара DXY, несмотря на смешанные макроэкономические данные (рост промышленного производства и розничных продаж против не оправдывающей ожидания деловой активности), добрался до максимумов за месяц – 97,44. Поддержку доллару оказывает и политика ФРС.

Ключевое событие недели – решение Федерального комитета по открытым рынкам относительно ключевой ставки. Рынок ожидает её повышения до 2,25–2,50% с вероятностью почти 80%. Хотя ранее официальные лица ФРС выступали с непривычно мягкими заявлениями, всё это относилось к будущему году. Ужесточение денежно-кредитной политики на последнем заседании в этом году сомнений практически не вызывает.

Рынок в целом оказывается под давлением глобальных новостей. Торможение экономик стран Европы и Китая сказывается и на США как на их ключевом торговом партнёре. Отсюда негативная динамика акций банковского сектора, особенно чувствительного к экономическому циклу. Под серьёзным ударом окажется Goldman Sachs, на который Малайзия подаёт иск в связи с участием в коррупционных схемах фонда 1MDB. На этом фоне о предновогоднем ралли говорить не приходится. По доходности S&P 500, нынешний декабрь – худший с 1980-го года.