Прошлая неделя перешла в слабое начало новой недели после того как усилилось торговое напряжение после ареста финансового директора китайской Huawei. Тем не менее, несмотря на спор между Вашингтоном и Пекином, диалог продолжается. Опасения по поводу Brexit достигли апогея после того, как премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по ее варианту соглашения и, как следствие, столкнулась с вотумом недоверия, который она выиграла, хотя и неубедительным числом голосов.

На прошлой неделе возникли и опасения новых санкций после того как министр энергетики США призвал страны ЕС отказаться от Северного потока-2. В результате акции Газпрома находятся под давлением и уже потеряли примерно 4%.

В итоге, по мере приближения рождественской недели ситуация на западных рынках не вполне ясна. В мире все ждут итогов заседания FOMC в середине недели. Инвесторы ожидают, что ФРС повысит ставку четвертый раз в этом году, но основное внимание рынков будет обращено на комментарии Джерома Пауэлла относительно политики ФРС в 2019 г.