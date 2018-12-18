В понедельник, 17 декабря, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 2 коп. (+0,03%), до 66,78 руб., курс евро – на 27 коп. (+0,36%), до 75,74 руб.

Торги по рублю на Московской бирже открылись ростом к иностранным валютам, а закрылся рубль незначительным снижением к доллару и на 0,36% к евро. Против евро он попал под давление из-за роста пары евро/доллар. Европейская валюта получила поддержку на сообщении о том, что итальянские политики достигли соглашения по новому проекту бюджета на 2019 год.

Против доллара рубль ослаб из-за снижения цен на нефть и разговоров о том, что в ближайшие два месяца Штаты введут дополнительные антироссийские санкции. Напомним, что спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

Цена на нефть после неудачной попытки роста упала на 4%, до $58,65 за баррель.

Во вторник, 18 декабря, в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. При падении цены ниже $59,65 за баррель, зафиксировался пробой восходящего канала, который формировался с 29 ноября от отметки $57,47. Текущая котировка находится на уровне $58,80 за бочку. Покупатели сейчас ослаблены, но они будут биться, пока цена находится выше зоны $58,20 – $58,37 (последний рубеж). Это будет давить сегодня на рубль.

Основным событием для американской валюты на предстоящей неделе станет заседание ФРС США. Рынок ожидает, что регулятор повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 2,50% годовых. Но на рынке появились сомнения по поводу повышения. Если к среде на прошлых заседаниях FOMC вероятность повышения ставки была больше 90%, то сейчас она оставляет 70%.

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение относительно планов ФРС США продолжить повышение уровня основных процентных ставок. Он уже говорил, что регулятор «сошел с ума» и решил задушить американскую экономику повышением ставок.

Пара доллар/рубль стоит у сопротивления на отметке 66,80 руб. Рост выше 66,90 руб. открывает покупателям дорогу к 67,25 руб. за доллар США. Если продавцы удержат текущий уровень, то цена вернется обратно к 66,50 руб. Напоминаю, что в центре внимания участников рынка находятся динамика цен на нефть и заседание FOMC. Юридические лица (крупные игроки) на Московской бирже продают фьючерс на пару доллар/рубль. Предпочитают находиться в рубле.