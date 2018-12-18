Внешний фон на открытии торгов вторника складывается негативный. Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением трех основных индексов на 2-2,3% на фоне опасений относительно замедления мирового экономического роста. Индикатор S&P500 при этом достиг минимума с октября прошлого года. На этот раз масла в огонь добавил британский ритейлер ASOS, понизив прогнозы по продажам и спровоцировав снижение на фондовых рынках в ожидании замедления потребительского спроса.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра стабилизировался и прибавляет менее 0,1%.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился примерно на 1%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 1,8%. Китайские индексы падают на 0,5-1%. Во вторник состоится выступление председателя КНР Си Цзиньпина, посвященное 40-летию экономических реформ в стране. Инвесторы ждут, не намекнет ли лидер Китая на возможность дополнительной поддержки экономики. Кроме того, в течение недели власти КНР должны обсудить политику и цели по росту экономики на следующий год.

Нефтяные котировки утром теряют чуть более 1,5% после падения на 1-2% накануне. На рынке опасаются, что спрос на нефть замедлится на фоне ухудшения состояния мировой экономики. Котировки Brent в результате опустились ниже 60 долл, но все еще находятся выше ноябрьского минимума 57,78 долл, а WTI упали к минимумам сентября прошлого года, пробив отметку 49 долл. В ближайшие часы риск ускорения падения сохраняется.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника снижением, в районе поддержек 2350 и 1115 пунктов. Следующими целями при закреплении ниже указанных значений станут уровни 2320 и 1080 пунктов. На данный момент как техническая, так и фундаментальная картина по индексам выглядит умеренно негативной.

Рубль завершил торги умеренным ослаблением против доллара и евро, продолжив движение в боковике. Пара доллар/рубль остается в рамках диапазона 66-67 руб. Пара евро/рубль торгуется между отметками 75-76,20 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением общемирового пессимизма и избегания риска, которые спровоцируют продажи и на биржах РФ. Кроме того, нефтяные котировки вновь тестируют многомесячные минимумы – особенных поводов для оптимизма не наблюдается. Некоторая надежда на позитив исходит из Китая – если власти страны решат поддержать национальную экономику, “быки” могут попытаться вернутся к покупкам.