Несмотря на приближение сезона праздников и снижение торговой активности, некоторые интриги по-прежнему не утихают и не дают поводов для спокойствия. В ближайшие три дня рынки будут пристально следить за решениями центральных банков – ФРС США (среда), Банка Англии и Банка Японии (четверг). Наибольший интерес вызывает американский регулятор ввиду постепенного ухудшения условий для поддержания темпов (и риторики) ужесточения процентной политики. Американские экономисты SG полагают, что вероятность смягчения риторики достаточно высока ввиду снижения инфляционных ожиданий и слабости фондовых рынков.

Сами фондовые индексы, однако, не столь оптимистичны относительно монетарной политики США, хотя помимо ставки Fed Funds беспокойство может быть связано с неутихающими торговыми спорами с Китаем. Во вторник ведущий американский индекс S&P 500 потерял еще 2.1% капитализации, обновив минимум текущего года и потянув за собой европейские и азиатские площадки. Ситуацию могло поправить выступление китайского лидера К.Цзиньпина, но он не обнародовал конкретных шагов по деэскалации конфликта с США, отметив непоколебимость политики Компартии.

На этом фоне доходности UST’10 устремились к отметке 2.84%, где они встречали усиленную поддержку в течение 2018 года.