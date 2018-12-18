Доллар оказался под умеренным давлением накануне на фоне критики в адрес ФРС со стороны Президента США в связи с продолжающимся циклом повышения ставок. На глобальных площадках доминирует пониженный аппетит к риску. Индекс S&P500 закрылся на минимуме за последние 14 месяцев. Азиатские фондовые индексы также закрылись к красной зоне. Поводом для снижения привлекательности рисковых активов стало выступление Председателя КНР, который не оправдал ожидания рынков, не анонсировав каких-либо реформ в сторону повышения открытости китайской экономики. На этом фоне надежды инвесторов на скорое снижение напряженности в торговых отношениях между Китаем и США снова не получают поддержки. Опасения эскалации торговых войн продолжают ухудшать ожидания относительно перспектив глобальной экономики, которая и без того подает сигналы замедления (в частности в Китае и в Европе). Сегодня из значимых для рынка данных выходит индекс деловой активности в Германии от института IFO (в 12:00 по Москве) и статистика по рынку жилья в США (в 16:30 по Москве). Данные цифры вряд ли станут поводом для оптимизма на глобальных площадках. Фокус внимания рынков постепенно смещается в сторону заседания ФРС, итоги которого станут известны завтра вечером.

Давление на рубль усиливается. Внешний фон в отношении рисковых активов заметно ухудшился на фоне возросшей обеспокоенности перспектив роста ключевых экономик. Основные азиатские биржи сегодня снижаются в среднем на 1% продолжая отыгрывать негатив из США, где накануне фондовые рынки потеряли около 2%. Помимо общего снижения интереса к рисковым активам дополнительное давление на рубль оказывают негативная динамика нефтяных цен и вновь обострившиеся санкционные риски. Нефть в минусе третий день подряд на фоне сохраняющегося роста запасов сырья в США и сомнений в отношении эффективности сделки ОПЕК+. Касательно санкицонной темы стоит отметить, что накануне издание Washington Post сообщило, что в докладе комитета по разведке Сената США представлен анализ данных, подтверждающий вмешательство РФ в политический процесс США в 2016 году. Кроме того, специальный представитель Госдепа США Волкер также накануне заявил о том, что новые санкции в отношении РФ возможны через месяц или два из-за происшествия в Керченском проливе. На этом фоне российская валюта и активы продолжат испытывать на себе давление. Пара USDRUB краткосрочно продолжит торговаться на отметках 66.2-67.2.