Лидерами сегмента "голубых фишек" вчера стали Норильский Никель (плюс 1,2%), Магнит (0,6%) и НОВАТЭК (0,3%). Во втором эшелоне выделяются АФК "Система" (плюс 2,7%), Северсталь (2,3%) и НЛМК (1,7%). В целом наиболее востребованы были акции ритейлеров.

Хуже всего среди наиболее высоколиквидных инструментов котировались акции Яндекса (минус 1,9%), АЛРОСА (минус 1,5%) и Сбербанка (минус 1,4%). В других сегментах сильнее всего подешевели Highland Gold (на 7,6%), Юнипро (на 5,5%), VEON (на 5,0%) и Luxoft (на 4,4%). Хуже рынка в целом выглядели банки, а также сектор медиа и информационных технологий.

После закрытия московской сессии нефть подешевела более чем на 2%. За период между закрытием торгов в Москве в пятницу и понедельник котировки Brent упали примерно на 1,0%, а после завершения вчерашней сессии — еще на 2,2% до $58,73/барр. Это вызвано пересмотром прогнозов добычи нефти в США в сторону повышения, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.