Американские фондовые индексы начали торги 17 декабря падением, а затем предприняли попытку восстановления. Вместе с тем с середины дня негативная динамика котировок возобновилась и продолжалась вплоть до закрытия. S&P500 снизился на 2,08%. Для широкого рынка начало декабря стало худшим с 1931 года, все 11 секторов, входящих в индекс, закрылись в минусе. Инвесторов по-прежнему беспокоят основные макроэкономические факторы, которые негативно сказывались на динамике фондовых площадок в последние месяцы. Среди этих факторов повышение процентных ставок, замедление мирового экономического роста и торговая напряженность между США и Китаем.

Доллар снизился по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним укрепился до $1,1347.

Мировые финансовые рынки торгуются в минусе, отыгрывая вчерашнее падение на американской бирже, вызванное страхами по поводу замедления мировой экономики. Негатива добавило и то, что председатель КНР Си Цзиньпин в своем последнем выступлении не оправдал надежды инвесторов, так как не сказал ни слова о планируемых экономических реформах или стимулах. Японский индекс Nikkei теряет больше 1,5%, шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng — больше 1%. Европейские площадки на открытии снижались в пределах 0,5%.

Усиливается спрос на безопасные активы, а аппетит к риску, соответственно, падает. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США продолжает опускаться и достигла 2,84%. Золото дорожает. Нефть марки Brent торгуется ниже $58 за баррель. Тем не менее попытка восстановления после серьезного падения возможна: на это указывают фьючерсы на американские фондовые индексы. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 вырастет на 0,2%, до 2550 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости за ноябрь. Ожидается снижение числа выданных разрешений на строительство и сокращение объемов строительства домов. Это вызвано ростом процентных ставок. Также сегодня стартует последнее в этом году двухдневное заседание ФРС. Итоговое решение и пресс-конференция запланированы на завтра.

Техническая картина подает тревожные сигналы. Индекс S&P500 опустился ниже важного уровня поддержки 2580 и ниже 100-недельной средней, оттолкнувшись от локального минимума февраля на уровне 2530 пунктов. К тому же показатели RSI на текущий момент не сигнализируют о перепроданности, так что падение грозит продолжиться. Цель прорыва канала с границами в 2630–2815 остается на отметке 2470 пунктов.