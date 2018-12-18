Российский рынок: низкая оценка и большие дивиденды способствуют росту

Российский рынок акций остался на уровнях начала года, но, несмотря на санкционные риски, его динамика оказалась одной из лучших среди всех развивающихся рынков в 2018, подтверждая наши прошлогодние прогнозы. В 2019 мы ожидаем, что индекс РТС вырастет примерно до 1300 пунктов (+15%) за счет привлекательной оценки (P/E 2019 5.4x, дисконт 50% к MSCI EM) и рекордно высоких дивидендов (доходность 7.2%). Благоприятные цены на сырье, слабый рубль и умеренный потребительский спрос будут стимулировать рост денежных потоков и EPS компаний и помогут избежать глубокой коррекции рынка, на наш взгляд.

Опережающая динамика развивающихся рынков поможет России

Эффект налогово-бюджетного стимулирования в США должен угаснуть, что будет способствовать сближению темпов роста США и других стран. После снижения угрозы дальнейшей эскалации торговых войн внимание инвесторов, вероятно, переключится на просевшие рынки EM, которые были под давлением в 2018 – в частности, на Китай, Корею и Индонезию. Эта тенденция должна также поддержать и российский рынок, но, в связи с предстоящими санкциями США, существующая премия за риск для российского рынка сохранится и будет сдерживать значительные притоки капитала.

Инвестиционные идеи: по-прежнему любим экспортеров

В отличие от компаний, ориентированных на внутренний рынок, российские экспортеры продолжат работать в комфортных условиях, выигрывая от слабой национальной валюты. Мы по-прежнему предлагаем увеличивать долю в отдельных нефтегазовых компаниях (Газпром, ЛУКОЙЛ), металлургических компаниях (Полюс, ММК) и ИТ (Яндекс) на привлекательных оценках и отличном росте EPS. Среди ориентированных на внутренний рынок историй нам по-прежнему нравится Сбербанк, но его динамика неразрывно связана с общим настроем инвесторов в отношении России. В акциях второго эшелона, мы выделяем Globaltrans, который также обслуживает экспортеров. Мы сохраняем осторожность в отношении потребительского сектора и телекомов из-за относительно слабого внутреннего спроса.

Экономика России: адаптация к ужесточению макроэкономической политики

В 2019 рост российского ВВП, скорее всего, замедлится до 1.5%, инфляция прогнозируется на уровне 5%. Увеличение налогового бремени в результате повышения НДС с 18% до 20% будет оказывать давление на экономический рост и разгонять инфляцию. Это, наряду с ожидаемым ужесточением ДКП в США и Европе, оставляет мало надежд на то, что ЦБ возобновит снижение ставок, и мы полагаем, что ключевая ставка останется неизменной на уровне 7.75%. Мы ожидаем, что рубль будет колебаться в диапазоне 65-70 руб. за доллар США.

Прогнозы по нефти: в единстве сила

Мы предполагаем, что средняя цена Brent в 2019 составит $70/барр. Недавно объявленные планы ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями вселяют в нас оптимизм в отношении перспектив цен на нефть в 2019. Сильный рост добычи нефти в США на фоне устранения узких мест на местных трубопроводах и замедление роста спроса на нефть в мире – два основных риска, которые будут влиять на цену на нефть в следующем году. Положительным фактором может стать дальнейшее снижение добычи в Венесуэле в условиях разворачивающегося экономического кризиса.

Рынок долга: нелегкое время для ОФЗ

Мы ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется выше 8% в 2018 из-за сохраняющихся санкционных рисков и жесткой позиции ЦБ в области ДКП. Первичное предложение ОФЗ также может добавить давления на котировки, но мы предполагаем, что Минфин воздержится от заимствований в периоды слабой конъюнктуры, как это было в 2018. Если будут введены санкции – наиболее вероятным выглядит запрет на покупку нового суверенного долга – это может привести к краткосрочному всплеску доходностей до 9-9.5%, что, на наш взгляд, будет хорошей возможностью для покупки.