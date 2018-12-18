На прошедшей неделе цены на драгоценные металлы подрастали в преддверии итогов заседания ФРС США, т.к. инвесторы надеются на смягчение денежно-кредитной политики регулятора и замедление темпов повышения процентной ставки в 2019 г. Курс доллара США укрепляется, что оказывает негативное влияние на стоимость драгоценных металлов. Однако фондовый рынок США остаётся под давлением продаж, что поддерживают интерес инвесторов к страховым активам.

Во вторник, 18 декабря, начнётся декабрьское заседание ФРС США, в ходе которого ожидается повышение процентной ставки на 0,25%. В среду станут известны итоги заседания и будут озвучены экономические оценки и прогнозы. По оценкам рынка, в 2019 г. регулятор может повысить ставки ещё дважды, но сместить повышение на вторую половину года.

В ходе прошедшего заседания ЕЦБ была официально завершена программа количественного смягчения, хотя М. Драги пообещал сохранить стимулирование экономики на фоне её замедления. Процентные ставки останутся на текущем уровне до конца лета 2019 г., а реинвестирование средств от погашения истекающих облигаций продолжится.

На прошедшей неделе запасы в ETF-фондах драгоценных металлов снижались, исключение составили подросшие запасы в золотых ETF-фондах.

По отчёту COTR, в золоте и серебре на прошедшей неделе наблюдался прирост позиций, в то время как инвесторы выходили из рынков платины и палладия.

По отчёту CFTC, в золоте и палладии наблюдается перевес коротких позиций, при этом в золоте их количество сокращалось, а в палладии прирастало. В платине наблюдалось увеличение количества длинных позиций.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE на прошедшей неделе понизились, а на платину подросли, курс юаня к доллару США оставался стабильным. Торговые переговоры межу США и Китаем начали показывать некоторые признаки договорённостей, что вселяет надежду на улучшение экономической ситуации в мире.

Спрос на золото в Азии на прошедшей неделе был очень слабым в связи с ожиданием коррекции цен. Премии на поставку золота в Китае на прошлой неделе снизились до $5/6,5 за унцию, премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге составляли $0,5/0,6 за унцию и $0,6/1,5 за унцию соответственно. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном.

Спрос в Индии на прошедшей неделе резко снизился из-за наступления 16 декабря неблагоприятного периода Khar Mass, в который не делается никаких значимых покупок. Период Khar Mass продлится до 14 января 2019 г. Дисконты на поставку золота расширились до $4 за унцию.

По данным GFMS, спрос на золото в Индии за 9 мес. 2018 г. упал на 8% к аналогичному периоду 2017 г. Ювелирный спрос снизился за данный период на 12%, в то время как инвестиционный спрос вырос на 11%.

По данным МВФ, в ноябре Банк Индии купил 5,6 т золота, увеличив золотой резерв страны до 592,06 т. Банк Казахстана за ноябрь увеличил золотой резерв на 4,27 т до 345,45 т, а Банк Турции купил 18,12 т золота, доведя золотой резерв до 489,57 т.

На прошедшей неделе цены на золото опускались до уровня $1237,2, после чего рынок преодолел сильный уровень сопротивления $1250 в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Падение индекса S&P ниже уровня 2600 пунктов поддерживает интерес к страховым активам.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались до уровня $14,572, после чего подросли к уровню $14,73. Отношение золота к серебру составляет 85,11 пункта. Отношение платины к серебру составляет 53,988 пункта. Цены на платину в прошедший период пытались восстановиться к уровню $808, но продажи вновь отбросили рынок к уровню $793. Спред между золотом и платиной составляет $452/унция. Спред между платиной и палладием составляет $465/унция.

По данным статистического бюро ЮАР, производство золота в октябре 2018 г. упало на 15,1% в годовом выражении, в сентябре упало на 19,7%. Производство платиноидов в октябре 2018 г. выросло на 21,4% в годовом выражении против роста на 7,9% в сентябре.

Волатильность на рынке палладия в прошедший период оставалась высокой. Цены колебались от уровня $1158 до уровня $1193 под влиянием динамики на фондовом рынке США. Инвесторы сомневаются в продолжении растущего тренда и наращивают короткие позиции.