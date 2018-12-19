Перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как умеренно негативный. В преддверии сегодняшнего заседания ФРС американские индексы находятся под давлением, а в лидерах золото и облигации США, как наилучший выбор для нестабильных времен. Доходность US трежерис с середины ноября снизилась на 11.7%, что говорит о высоком спросе на хедж при низком интересе к акциям. После решения ФРС по ставке определенности должно стать больше, что может привести к снижению волатильности. Вероятность повышения ставки, по прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, крайне высока, несмотря на жесткую критику со стороны Трампа нынешнего курса регулятора.

На наш взгляд, гораздо большее внимание участники рынка обратят на комментарии относительно планов на 2019. В рамках нынешнего года был обеспечен некоторый задел, поэтому ФРС пересмотрит число повышений ставки, что должно помочь рынкам. Если же ставка останется неизменной сегодня, что маловероятно, S&P500 и Nasdaq вернут себе потери последних дней.

После завершения темы ключевой ставки на повестку вновь вернется вопрос торгового спора между США и Китаем. Стороны последовательно приближаются к соглашению. Стало известно, что в январе запланирована встреча на высшем уровне для решения текущих вопросов и деталей возможной сделки. В то же время новость о возможном приостановлении работы правительства США с 24 декабря из-за споров с Трампом весьма негативна.

Нефть возобновила падение, подешевев за день почти на 5% по Brent и на 6.64% по WTI. Опасения трейдеров по дисбалансу на рынке, которые мы отмечали ранее, никуда не делись. К соглашению ОПЕК+ также осторожное отношение. Участники рынка ждут реальных шагов по уменьшению добычи, потому что встреча в Вене прошла напряженно. К согласованной позиции удалось прийти лишь в последние часы переговоров. Также отмечалось, что добыча крупнейших поставщиков в лице России и Саудовской Аравии в процентом выражении к 2016 году (когда была достигнута первая договорённость) снизится меньше, чем у остальных.

Госдепартамент США сообщил, что по-прежнему рассматривает второй пакет ограничений по «делу Скрипаля», несмотря на то, что не анонсирует эту работу публично. Вероятно, решение будет озвучено в 1 кв. 2019. Одним из лидером фондовой секции стали привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, которые активно покупают при увеличении рисков ослабления рубля. Сегодня ожидаем советы директоров «ММК» и «Энел Россия», где будет утверждена стратегия на 2019-2021 гг.