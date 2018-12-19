Цены на нефть немного растут после обвального падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,4% после волатильной торговой сессии. Инвесторы ждали подведения итогов заседания ФРС в среду, а некоторый оптимизм рынкам внушала перспектива более медленного ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году. С другой стороны, если центробанк признает серьезные риски для экономического роста, это может спровоцировать дополнительные продажи. Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,6%.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился примерно на 0,8%. В Италии при этом объявили о достижении компромисса с Еврокомиссией по бюджетному вопросу.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. Китайские индексы падают примерно на 1%, в то время как другие биржи региона пытаются закрепиться в плюсе. Позитивных новостей пока не поступает, а дополнительное давление на рынки оказывает обвал цен на нефть, наблюдавшийся накануне. Председатель КНР в рамках своего выступления также не сообщил о каких-либо поддерживающих экономику мерах, тем самым разочаровав инвесторов.

Нефтяные котировки утром прибавляют около 0,5% после падения на 5-7% накануне. На рынке опасались замедления темпов роста мировой экономики и спроса на “черное золото” в условиях избыточного предложения. Кроме того, данные Американского института нефти накануне показали неожиданный рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей при сокращении запасов дистиллятов на 3,4 млн баррелей и росте запасов бензина на 1,8 млн баррелей. От данных Минэнерго США в среду ожидают небольшого сокращения запасов нефти.

Котировки Brent опустились к 56 долл, минимуму с октября 2017 года, а WTI упали в район 46 долл, к минимуму с августа прошлого года. Фьючерсы обоих сортов на недельных графиках подошли к зонам перепроданности.

В среду из макроэкономических событий можно отметить индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск), индекс потребительских цен Великобритании в ноябре (12.30 мск), продажи домов на вторичном рынке США в ноябре (18.00 мск), отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск), подведение итогов заседания ФРС, публикацию экономических прогнозов (22.00 мск) и пресс-конференцию Джерома Пауэлла (22.30 мск).

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги снижением, но отступили от района поддержек 2320 и 1100 пунктов, вернувшись к сопротивлениям 2350 и 1115 пунктов. Краткосрочная техническая картина по обоим индикаторам, однако, остается умеренно негативной.

Рубль завершил торги ослаблением против доллара и евро, выйдя за верхние границы краткосрочных боковиков. Пара доллар/рубль поднялась выше 67 руб, а ближайшим сопротивлением для нее теперь выступает отметка 67,50 руб. Пара евро/рубль преодолела уровень 76,20 руб и теперь может держать курс на район 77 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут уйти ниже ввиду обвального падения нефтяных котировок накануне. Нефтегазовый сектор в середине недели будет оказывать основное давление на настроения. В течение дня настроения, однако, могут несколько улучшиться ввиду повышения фьючерсов на американские индексы и новостей относительно бюджетного вопроса Италии.