Продолжающийся «завал» рынка американских акций (индекс S&P уже на 14% ниже максимума, достигнутого в сентябре этого года) вместе с уплощением кривой UST (спреды 10- и 5-летних бумаг к 2-летним бондам вблизи минимумов) отражает повышенные опасения участников рынка предстоящим сильным замедлением американской экономики. При этом основной причиной выступает ожидаемое удорожание долларового фондирования вследствие проводимой ФРС политики ужесточения. Динамика рынка (=консенсус-мнение большинства его участников) явно указывает на масштаб предстоящего обесценения американских акций, если ФРС как минимум не возьмет паузу по итогам сегодняшнего заседания.

Отметим, что по итогам предыдущих заседаний члены FOMC не придавали особого значения коррекции финансовых рынков (по их мнению, рынок акций был несколько переоценен), настаивая на сильном состоянии экономики и устойчивости экономического роста (не придавая большого значения последствиям ухудшения торговых отношений между США и Китаем, а также отсроченному действию эффектов от уже произошедшего повышения ставки и сокращения баланса ФРС).

Однако после критики Д. Трампа (которая прозвучала и вчера) Дж. Пауэлл все-таки смягчил тон своих заявлений (в частности, указав, что уровень нейтральной ставки уже близок). Кроме того, обычно ФРС не повышает ставку после таких сильных распродаж (американский рынок традиционно воспринимается регулятором в качестве лучшего опережающего индикатора). Также стоит отметить, что и Бежевая книга, и данные по Китаю уже свидетельствуют о появлении признаков замедления крупнейших экономик.

Это дает некоторую надежду на то, что по итогам завершающегося завтра 2-дневного заседания FOMC объявит о паузе в дальнейшем ужесточении (при этом лучшим исходом было бы неповышение ключевой ставки). В противном случае рынок ждет еще одна волна распродажи (большая игра на понижение может просадить S&P еще как минимум на 10% от текущих уровней), а ФРС впоследствии придется экстренно «нажимать на тормоза», когда на горизонте «во весь рост» встанет угроза рецессии. С другой стороны, жесткая политика ФРС сильно ослабит переговорную позицию Белого дома по торговым отношениям с Китаем (но это вряд ли сдержит «медведей»).