По итогам вчерашних торгов можно констатировать, что пока ситуация на рынке развивается по сценарию, худшему из всех возможных. Даже в условиях, когда на рынке отсутствовали какие-либо раздражители и наблюдался умеренный позитив, индексы все равно не смогли показать приличный отскок после 4 дней падения. Сил у "быков" сейчас, судя по всему, совсем нет. Их хватает максимум на несколько часов. Удержать свои позиции в течение всей торговой сессии у них не получается. Так что вчерашний небольшой плюс по итогам основной торговой сессии можно считать успехом.

Конечно, можно найти тысячу причин, почему рынок не растет. Виной тому, во-первых, её величество нефть, которая в очередной раз выкинула фортель и упала, а точнее просто грохнулась вниз более чем на 7%. Естественно, вся "нефтянка" окрасилась в густо красный цвет и даже несколько удивительно, что акции независимых нефтедобывающих компаний потеряли вчера всего лишь по 2-3%. Ответ здесь скорее всего состоит в том, что многие из низ и так уже упали что называется «ниже плинтуса». Так, акции одного из лидеров по добыче сланцевой нефти вчера стоили уже почти $2 в то время как еще в середине октября они стоили в 2,5 раза дороже — почти $5. Аналогичную картину можно наблюдать и в других акциях "нефтянки".

Еще одним безусловным "лузером" вчерашнего дня стали акции табачной Philip Morris (PM, —7,65%). Причиной такого сильного падения стали аналитики банка Credit Suisse, которые «даунгрейдили» акции этого табакопроизводителя с нейтрального уровня до уровня продавать. Вслед за акциями Philip Morris на всякий случай пошли вниз и акции его прямого конкурента — компании Altria (MO, —2,79%). Вообще, конечно, табачные компании сейчас находятся в очень сложной ситуации и пока света в конце этого затяжного понижательного туннеля не видно.

Порадовали вчера своих инвесторов FANGMANовцы (Facebook (FB), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) и NVidia (NVDA)). Все они дружно выросли и лучшими среди них были акции Netflix, подорожавшие более чем на 3%. А по ходу дня эти акции поднимались еще больше — почти на 5%, но на этих высотах, к сожалению, не удержались.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 19 ДЕКАБРЯ

Сегодня, пожалуй, последний серьезный торговый день в этом году. Последний и решающий. Самое главное событие сегодня — это, конечно же, решение по процентной ставке по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Буквально до последнего дня, то есть до окончания вчерашних торгов участники рынка были практически 100-процентно уверены (точнее 70-ти процентно в соответствии с вчерашними котировками фьючерса на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется в Чикаго), что ФРС поднимет-таки ставку несмотря ни на что. Но вот за ночь настроение как-то резко переменилось. Внешне совершенно непонятно, почему. Вдруг участники рынка стали считать, что ставку все же оставят на прежнем уровне. Если это произойдет, то это будет мощнейшим сигналом к покупкам и можем после 22-00 мск увидеть маленький фейерверк. Пока в такое развитие событий верится с трудом.

А ведь кроме объявления о ставке, у нас сегодня еще в 18-00 появятся данные о продажах домов на вторичном рынке. Аналитики ожидают минимальное снижение с 5,22 млн. до 5,2 млн. по итогам ноября. Если так и будет, то в этом нет ничего страшного. Но, к сожалению, данные по продажам жилья в последние месяцы выходят все хуже и хуже, что начинает многих сильно напрягать. Так что выход данных по продажам не будет проходным и совершенно незначительным делом. На это точно обратят внимание. Тем более участники рынка не пройдут мимо данных о запасах сырой нефти в 18-30 мск. После вчерашнего очередного обвала цен на черное золото важность сегодняшних данных по запасам только возрастает.

Если же обращать внимание на общий фон, складывающийся по итогам первой половины дня, то можно констатировать некоторую бодрость и оптимизм. И Европа, и фьючерсы на основные американские индексы весьма бодренько стоят в хорошем плюсе и, более того, оптимизм на глазах усиливается. Остается только надеяться, что председатель «Феда» Джером Пауэлл не опустит всех оптимистов с небес на землю. Поэтому пока все же стоит соблюдать максимальную осторожность и прогнозировать сегодня можно только одно — высокую волатильность по всем фронтам.